Les 10 films les plus attendus pour 2022

Megane KAMBALA Que la situation sanitaire le permette ou non, l’année 2022 réserve sur le papier un joli florilège de films à voir sur grand écran. Cap sur une sélection de dix d’entre eux.

Depuis le depuis de la pandémie, le cinéma s’est bien souvent apparenté à une suite de parties remises, de dates en dates, en raison du confinement et de la fermeture des commerces dits non essentiels. Cette année, une multitude de productions sont à l’affiche.

La rédaction a donc pris le parti d’en sélectionner dix, qu'elle estime être ceux auxquels vous ne pourrez échapper, que ce soit en ouvrant vos réseaux sociaux, sur les grandes affiches des transports en commun, voire même à la télévision pendant les pubs. En croisant les doigts pour que la situation sanitaire permette de se rendre dans les salles obscures...

Avatar 2

Dans les cartons depuis onze ans, la suite d'«Avatar» a enfin été quelque peu dévoilée dans ses grandes lignes par son producteur, Jon Landau. L'intrigue se déroulera quelques années après les événements racontés dans le premier opus suite à la destruction de l'arbre-maison. Le couple de héros, Jake et Neytiri, ont à présent une famille qu'ils souhaitent protéger à tout prix. Contraints de quitter leur foyer, ils partent explorer d'autres confins de Pandora, en passant par ses profondeurs. Une description en accord avec les déclarations de James Cameron qui avait laissé entendre que le deuxième volet de la saga serait majoritairement situé sous l'eau.

Dernier mois de sortie annoncé: décembre 2022

Les animaux fantastiques: Les secrets de Dumbledore

Très attendue par les Potterhead du monde entier, la suite des aventures de Norbert Dragonneau et de ses amis, qui auront une mission qui les conduira à affronter les partisans du puissant et insaisissable Grindelwald; mais aussi à croiser la route de nouvelles créatures bien évidemment. Les fans de la première heure seront ravis de découvrir sur écran les événements qui ont construit la légende d'Albus Dumbledore (assez en retrait dans les deux premiers films), bien avant qu'il ne devienne le directeur le plus emblématique de Poudlard.

Dernier mois de sortie annoncé: avril 2022

Black phone

Un huis clos tout à fait perturbant à travers l'histoire de Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, introverti et intelligent, enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé. Une histoire glaçante rehaussée par un téléphone noir accroché à l'un des murs, qui pourtant hors d’usage, se met à sonner. Le jeune garçon va rapidement découvrir qu’il est en contact avec les précédentes victimes de son ravisseur. Bien que mortes, chacune d'entre elles est plus que déterminée à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney.

Dernier mois de sortie annoncé: juin 2022

Black panther: Wakanda forever

L'énigmatique suite des aventures du roi du Wakanda, Black Panther. Le résumé de ce deuxième film reste bien succinct si l'on considère que le décès de l'acteur phare du premier film, Chad Boseman, est encore très présent dans les esprits. Il n'a pas encore été confirmé si oui ou non Letitia Wright, qui joue la petite soeur du héros, reprendra le flambeau en tant que nouvelle panthère en chef. Le mystère est encore entier, même après la bande-annonce soignée offerte par Marvel.

Dernier mois de sortie annoncé: novembre 2022

Morbius

Atteint d'une rare maladie du sang, le biochimiste Michael Morbius tente envers et contre tous de trouver un remède pour échapper à sa condition. Il est déterminé à sauver par la même occasion les nombreuses victimes de cette pathologie. Cela le conduira à faire un voyage à la découverte d'une solution radicale, qui bien qu'efficace au premier abord, se révèlera être un cauchemar. Porté par Jared Leto, ce super vilain malgré lui est l'un des antagonistes notables d'un des super-héros les plus bankables de la franchise Marvel, Spider-Man!

Dernier mois de sortie annoncé: mars 2022

Spider-Man: Across The Spider-Verse - Partie une

Le Spider-Man noir de Brooklyn Miles Morales revient dans un nouveau chapitre de la franchise oscarisée «Spider-Man: New Generation», pour une aventure qui l’entraînera à travers le Multivers pour unir ses forces à celles de Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-héros pour faire face à l’adversaire le plus puissant qu'ils n'aient jamais affronté.

Dernier mois de sortie annoncé: octobre 2022

Jurassic World: Le monde d’après

Après le culte «Jurassic Park» sorti en 1993, la franchise s'est renouvelée en 2015 avec la sortie de «Jurassic World» de Colin Trevorrow avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Le deuxième volet, «Jurassic World: Fallen Kingdom», a permis au public de retrouver Jeff Goldblum (Ian Malcom) et d'installer un cliffhanger quant à la suite des aventures puisque l'intégralité des dinosaures confinés pour être exterminés est libérée par la main d'une enfant (accessoirement, elle-même issue d'un clonage). «Jurassic World: Le monde d'après», sixième film de la saga réunira pour la première fois l'ensemble des protagonistes de la nouvelle trilogie avec le trio originel à savoir, Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) et Jeff Goldblum, dans un monde qui doit à présent apprendre à vivre avec des dinosaures...

Dernier mois de sortie annoncé: juin 2022

Uncharted

Pour les fans invétérés de la franchise de jeux vidéo du même nom, voici l'occasion de suivre les aventures d'un tout jeune Nathan Drake et de son mentor Victor Sullivan. Le duo part à la recherche du trésor de Magellan qui s'élèverait à 5 milliards de dollars. Le frère de Nathan, Sam Drake, aurait laissé des indices pour le retrouver. Cascades, courses-poursuites et bagarres au programme.

Dernier mois de sortie annoncé: février 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Rendez-vous est donné aux amateurs pour la suite des aventures multi-temporelles du Doctor Strange, qui devrait logiquement faire office de figure centrale des Avengers suite à «Avengers Endgame». L'utilisation de sa magie pour manipuler le temps et l'espace à volonté a ouvert la porte à une folie mystérieuse baptisée le «Multivers».

Pour remettre de l'ordre dans un monde où tout change, Doctor Strange demande l'aide de son allié Wong, le Sorcier Suprême, et de la plus puissante Sorcière des Avengers, Wanda. Mais une terrible menace pèse sur l'humanité et celle-ci ressemble trait pour trait au Doctor Strange lui-même...

Dernier mois de sortie annoncé: mai 2022

The Batman

Dans sa deuxième année de lutte contre les criminels de tout genre, Batman explore la corruption qui pullule à Gotham City et comment elle pourrait être liée à sa famille de notables, les Wayne. Dans le même temps, il enquête sur les meurtres d'un criminel nommé Riddler qui laisse des énigmes sur les lieux de ses crimes. Très contesté lors de l'annonce de son incarnation du héros chauve-souris, Robert Pattinson est résolument attendu au tournant...

Dernier mois de sortie annoncé: mars 2022





