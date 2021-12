A l'approche du week-end de Noël, retour sur dix films à regarder bien au chaud chez soi avant, pendant, ou après la dinde.

Cinéma

Les 10 films à voir et à revoir à Noël

Megane KAMBALA

En cette fin de mois de décembre, la plupart d'entre nous sont en congés, au chaud. Session mug de boisson chaude et plaid oblige, la rédaction de wort.lu/fr a refait le tour des 10 films qu'on regarde au moins une fois à cette période de l'année.

«Maman j'ai raté l'avion»

Les aventures de Kevin McCallister que ses parents oublient chez eux pour les fêtes. Un classique. Et on ne s'en lasse pas. La qualité de l'image nous rappelle incontestablement que le temps passe et que ça ne nous rajeunit pas. Mais quand même. Bons princes, on vous laisse ici une bande-annonce du 1 et du 2 pour ceux qui ne s'y sont pas encore plongés le temps d'une soirée. Durée: 1h43 et 1h53.

Deux films de Chris Columbus sortis respectivement en 1990 et 1992.

Disponibles sur Disney +





«Les Goonies»

Chasse au trésor périlleuse d'une bande d'ados en mal d'aventures, pourchassée par des vilains, qui nous font toujours rire plus de vingt ans après. Un film qui a marqué toute une génération, avec un Sean Austin qui était finalement déjà abonné aux quêtes au long cours. Durée: 1h54.

Produit en 1985 par Steven Spielberg et réalisé par Richard Donner.



Disponible sur Netflix

«Le père Noël est une ordure»

Adaptation culte de la pièce de théâtre de la troupe du Splendid par le Splendid lui-même. Situations ubuesques, des répliques mémorables et un humour typiquement français. Durée: 1h28.

Un film de Jean-Marie Poiré datant de 1982.

Disponible en VOD sur plusieurs plateformes

«L'étrange Noël de Monsieur Jack»

Retrouvez ou découvrez les aventures de Jack Skellington, grand roi de la fête d'Halloween, qui l'ennuie. Son objectif? Faire kidnapper le Père Noël et prendre sa place. Durée: 1h16.

Un film d'animation de 1993 signé Tim Burton.

Disponible sur Disney +

«Le drôle de Noël de Scrooge»

L'une des nombreuses adaptations du conte Un chant de Noël de Charles Dickens. En très bref: un usurier aigri qui déteste Noël et passant son temps à malmener son unique employé et son petit neveu va recevoir l'étrange visite de trois fantômes qui changeront sa vision de la vie. Durée: 1h36.

Une animation datant de 2009 réalisée sous la direction de Robert Zemeckis.

Disponible sur Disney +

«Le Grinch»

Reclus ronchon, allergique à Noël et surtout aux gens, le Grinch décide que cette fois, ce ne sera pas un Noël comme les autres, puisqu'il compte le voler aux habitants de Chouville. Durée: 1h45.

Un film de Ron Howard avec un Jim Carrey méconnaissable sorti en 2000.

Disponible sur plusieurs plateformes

«Love actually»

Neuf histoires entremêlées les unes aux autres avec un seul axe directeur: l'amour. A voir et à revoir à chaque saison hivernale. Durée: 2h09.

Un film de Richard Curtis sorti en 2003, avec notamment Colin Firth, Hugh Grant, Liam Neeson, Alan Rickman et Emma Thompson.

Disponible sur Netflix

«Elfe»

Buddy, un bébé abandonné par ses parents dès son plus jeune âge, est trouvé par le Père Noël et est élevé par les lutins. Mais sa stature hors norme pour les ateliers finit par poser des soucis aux lutins. Un jour, son père elfe adoptif lui révèle la vérité sur ses vrais parents. Il part alors à la recherche de son père biologique, à New York. Drôle et émouvant. Durée: 1h37.

Une comédie de 2003 signée Jon Favreau et écrite par David Berenbaum.

Compliqué à trouver en VOD, mais rien n'est impossible, certains possèdent peut-être encore le DVD dans leur entourage.

«Le journal de Bridget Jones»



Les aventures et les déboires d'une trentenaire bien déterminée à prendre de bonnes résolutions et trouver l'amour pour la nouvelle année. Une des meilleures comédies romantiques jamais réalisées. Durée: 1h37.

Un film de Sharon Maguire avec Renée Zellweger sorti en 2001.

Disponible en VOD sur plusieurs plateformes

«Family Man»



Jack Campbell a tout réussi dans sa vie professionnelle. Il est riche, a un poste bien placé. Mais il est seul. Un soir de Noël, suite à un acte de bravoure, la vie lui donne une seconde chance, celle de se réveiller en étant le mari de Kate qu'il a quittée il y a des années, et le père de deux enfants. Durée: 2h05.

Un film de Brett Ratner avec Nicolas Cage sorti en 2000.

Disponible en VOD sur plusieurs plateformes





