76e édition

Le Suédois Ruben Östlund présidera le Festival de Cannes

Le réalisateur suédois Ruben Östlund, deux fois lauréat de la Palme d'or, sera le président du jury du 76e Festival de Cannes, qui se tiendra du 16 au 27 mai sur la Croisette ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué.

Paris, 28 fév 2023 (AFP) - Mèche rebelle et humour grinçant, le Suédois Ruben Östlund, qui présidera en mai la 76e édition du Festival de Cannes un an après avoir raflé sa deuxième Palme d'or, a imposé en une poignée de films son oeil caustique et son goût pour la satire.

Cinquante ans après sa compatriote Ingrid Bergman, le cinéaste de 48 ans, grand habitué de la Croisette, aura pour tâche de choisir la prochaine Palme d'or avec les autres jurés.

Il est le troisième cinéaste doublement palmé à devenir président du jury, et le tout premier à endosser ce rôle l'année suivant son sacre, avec «Sans filtre», satire jouissive des super-riches et du luxe.

«Titanic» inversé

Dans le film, Östlund livre une critique sans concession du capitalisme et de ses excès. Elevé par une mère communiste, se définissant lui-même comme «socialiste», le Suédois n'a pas cédé à la facilité de «décrire les riches comme méchants» mais plutôt à «comprendre leurs comportements».

Dans une sorte de «Titanic» inversé (le film se déroule pendant une croisière de luxe), où les plus faibles ne sont pas forcément les perdants, il décortique les ressorts de classe de fond en comble: les riches contre les pauvres, mais aussi les hommes contre les femmes, et les Blancs contre les Noirs.

Le réalisateur avait connu la célébrité internationale avec «Snow Therapy» (2014), dézinguant la famille moderne avec un père fuyant une avalanche, son téléphone portable à la main, mais laissant ses enfants face au danger.

Le film avait remporté le prix du Jury 2014 dans la catégorie Un Certain regard, à Cannes. Cette tragicomédie avait aussi ouvert au Suédois les portes de l'industrie cinématographique américaine.