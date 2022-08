Il aimait les incursions littéraires dans l'Histoire, qu'il habillait et décorait de fictions.

Nécrologie

Le romancier André Link est décédé

Marc THILL Il aimait les incursions littéraires dans l'Histoire, qu'il habillait et décorait de fictions.

Il a quitté ce monde en silence, aussi tranquillement qu'il l'a été dans sa vie. André Link est décédé le 19 juillet dernier, comme on vient de l'apprendre par l'avis nécrologique annonçant son décès. Traducteur de formation, mais aussi correcteur, archiviste, lecteur de maison d'édition, traducteur et journaliste au Luxemburger Wort, il était avant tout un romancier qui a atteint l'apogée de sa création littéraire vers la fin de sa vie. Il a été primé à plusieurs reprises pour ses œuvres au Concours littéraire national.

André Link, né en 1949, a particulièrement attiré l'attention avec son monologue pour un acteur «Engelmann» sur le suicide de l'écrivain viandenois René Engelmann.

Il habillait l'Histoire de fictions

Comme l'écrit Pierre Marson dans le «Dictionnaire des auteurs luxembourgeois», André Link s'est toujours consacré avec beaucoup de dévouement aux épisodes les plus divers de l'Histoire luxembourgeoise, qu'il a ensuite transformés en littérature et habillés en fictions. Par exemple «Sur le fil de l'hiver» (2010), une œuvre sur les événements qui ont conduit à la démission de la grande-duchesse Marie-Adélaïde en 1919.

Dans son roman «La grande chasse» (2012), il a traité du sort des collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale, et dans «Les Renards de Vianden» (2013), il décrit une rencontre fictive entre Victor Hugo et Michel Rodange, ceci à l'occasion du dernier séjour de l'écrivain français à Vianden en 1871.

Mais les pérégrinations littéraires d'André Link le mènent également à l'époque d'Ernst Peter von Mansfeld («Feuerfugen», 2020), en Suède à la cour royale («König und Komponist», 2014), dans l'empire inca («Intis Untergang», 2016), dans l'Antiquité romaine («Kaisermord am Rhein», 2016) et dans l'histoire anglaise des 15e, 16e et 17e siècles («Blutrot ist die Tudor-Rose», 2017). Une liste complète de ses publications se trouve dans le Lëtzebuerger Autorenlexikon.

André Link a passé ses dernières années en Sarre, et c'est là que se situent les histoires qu'il a traitées dans ses derniers romans : «Mortels humides» (2019) et «Murs mortels» (2021).

André Link a écrit des critiques de concerts et de théâtre pour le Luxemburger Wort et Die Warte et des textes littéraires pour nos cahiers.



