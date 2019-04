Disney a dévoilé ce mercredi une nouvelle bande-annonce du remake en live action du célèbre dessin animé «Le Roi Lion», sorti en 1994.

Le Roi Lion prend vie dans sa nouvelle bande-annonce

(SW) - Cinq mois après un premier trailer qui avait explosé les records avec 224,6 millions de vues sur Youtube en 24 heures, le Roi Lion revient ce mercredi avec une bande-annonce plus complète, qui promet un film saisissant de réalisme.

Tous les personnages cultes sont présents dans ces extraits inédits. Scar, Nala, ou encore Timon et Pumba y apparaissent plus vrais que nature, sur fond de musiques bien connues. Quatre morceaux cultes du dessin animé original seront d'ailleurs au programme de ce en «live action»: «L'Histoire de la vie», «Can You Feel the Love Tonight» d'Elton John, «Hakuna Matata» et «Je voudrais être roi».

Ce nouveau Roi Lion est l'un des nombreux remakes lancés par les studios Disney, après La Belle et la bête et Le Livre de la jungle, et avant Mulan et La Belle et le clochard. Le casting anglo-saxon réunit de grandes stars américaines, avec notamment Donald Glover, Beyoncé, Chiwetel Ejiofor et Seth Rogen qui prêteront leurs voix aux personnages principaux.



Le film est attendu en salles le 17 juillet prochain.

