Nicolas Rollinger, ancien patron de la Banque Fortuna et producteur luxembourgeois de films, est décédé à l'âge de 57 ans.

Le producteur Nick Rollinger n'est plus

(PJ) Nicolas Rollinger est décédé le 31 juillet, a-t-on appris ce vendredi. Ancien administrateur-directeur de la Fortuna Bank, il avait quitté la banque en juillet 2009. Dés lors, le Luxembourgeois s'était pleinement consacré à la maison de production cinématographique dont il avait été à l'origine, Equinox Productions.

Le nom de Nick Rollinger restera également associé à la société VRCreative, spécialisée dans l'animation en réalité virtuelle.

Le cinéaste Pol Cruchten est décédé Auteur de huit longs métrages, le réalisateur a consacré toute sa vie au cinéma. Alors qu'il s'apprêtait à tourner un nouveau film en septembre, ce dernier a trouvé la mort à La Rochelle à l'âge de 56 ans.

Dans une déclaration, le Premier ministre Xavier Bettel a rendu hommage au cinéaste, producteur et spécialiste de la post-production son. «Nick Rollinger était un homme audacieux et plein de punch. Sa disparition endeuille une fois de plus notre petite galaxie cinématographique».

Après la mort de Pol Cruchten, survenu en juillet dernier, cette disparition affecte à nouveau en effet la scène créatrice luxembourgeoise. Dès l'annonce de sa disparition, bien des messages sont venus rendre hommage à cet amateur non seulement d'images mais aussi de musique.

