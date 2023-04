Douze poètes déclareront leur amour aux vers lors de la 16e édition du rendez-vous annuel programmé du 21 au 23 avril à Neïmenster, à la Kulturfabrik et à la Galerie Simoncini.

A Neïmenster

Le printemps des poètes s’annonce florissant

Christophe NADIN Douze poètes déclareront leur amour aux vers lors de la 16e édition du rendez-vous annuel programmé du 21 au 23 avril à Neïmenster, à la Kulturfabrik et à la Galerie Simoncini.

La poésie aime tordre le cou aux idées reçues, comme celle qui la fait passer pour une vieille dame démodée. Au contraire, elle respire la santé si l’on en croit l’effervescence provoquée par le concours «Jeune Printemps», ballon d'essai pour susciter des vocations.



«Plus de 500 participants se sont manifestés pour 617 poèmes délivrés», se félicite Françoise Pirovalli, vice-présidente de l’événement. Les poètes en herbe ont exploré les frontières. Le thème imposé l’est moins chez les 12 écrivains que l’on attend dans trois semaines au pays, même s’il n’est jamais très loin. «On le retrouve immanquablement au fil de textes qui interrogent sur les murs ou les obstacles que peuvent être des frontières, mais aussi sur les frontières que l’on se donne ou qu’on nous impose», poursuit Françoise Pirovalli.

Elise Schmit, locale de l’étape

Elles seront franchies d’un pas alerte par les 11 poètes qui rejoindront Elise Schmit, la locale de l’étape. «On a l’habitude de travailler avec elle. C’est une artiste touche-à-tout. A côté de la poésie, elle fait du théâtre, des essais. Elle écrit beaucoup et je la trouve très intéressante», a expliqué Ainhoa Achutegi, la directrice de Neimënster. Elise Schmit écrit en allemand, luxembourgeois et anglais. Elle est coéditrice de la plus ancienne revue littéraire au pays, «Les Cahiers luxembourgeois.»

On retrouvera à ses côtés trois poétesses et huit poètes. L’Italienne Laura Accerboni s’est taillé une réputation en Europe avec son style rude et sans concession. Régulièrement invitée dans des festivals internationaux, elle est cofondatrice de l’agence littéraire transnationale Linguafranca. La Suissesse Martina Caluori était attendue depuis deux ans au Luxembourg, mais deux grossesses ont chaque fois repoussé un rendez-vous qu’elle va enfin honorer. Núria Contreras Coll représentera, elle, la Catalogne. A 28 ans, cette diplômée de l’Université de Barcelone se considère encore comme une poétesse en construction. Son œuvre est douce et mélancolique.

Ces promesses féminines côtoieront des poètes d’âge mûr dont certains ne sont plus à présenter dans le milieu. On pense à l’Espagnol Santos Domínguez Ramos dont l’œuvre s’étend sur 30 ans et a été traduite en une demi-douzaine de langues. Le poète de Cáceres est «l’une des voix les plus importantes et authentiques de sa génération», écrit Félix Grande, le célèbre critique littéraire disparu en 2014.

Donatien Garnier représentera, lui, la France. Ancien journaliste documentaire, il bascule vers la poésie contemporaine et la création transmédia. Comment écrire dans une langue libre et vivante et comment la transmettre? Sa réflexion s'accordera parfaitement avec la musique. Le Portugal sera lui aussi à l’honneur avec João Luis Barreto Guimarães. Auteur de 12 livres de poésie, ce chirurgien plastique de profession a trusté les prix un peu partout en Europe dont le Prix Pessoa en 2022.

Des pointures de l’Est

L’est de l’Europe n’est pas oublié non plus, mais il n’y aura pas de poète ukrainien au risque de braquer tous les projecteurs sur une personne. István Kemény est une figure incontournable de la discipline en Hongrie, J. H. Krchovký jouit lui aussi d’une réputation hors normes en République tchèque à travers ses publications mais aussi grâce à son groupe de rock Krch-off, source d’inspirations pour beaucoup de musiciens en herbe au pays. Cosmin Perta viendra lui rappeler combien l’art littéraire roumain s’est diffusé à l’ouest. Mathias Ospelt, cabarettiste au Liechtenstein et Fiston Mwanza Mujila, artiste protéiforme austro-congolais aux convictions profondes compléteront ce plateau de choix.

Le festival s'étalera sur trois jours dans trois lieux différents dont l’abbaye de Neimënster, centre névralgique du projet et partenaire emblématique de la manifestation. Après une pause de quelques années, la Kulturfabrik revient dans le jeu et la galerie Simoncini complète le dispositif. Les premières lectures prononcées par sept poètes auront lieu le vendredi à Esch-sur-Alzette à partir de 19h, la grande nuit est programmée le samedi à l’abbaye et la galerie accueillera cinq poètes le dimanche matin dès 11h pour boucler le festival.

A la Kulturfabrik comme à Neimënster, des musiques accompagneront les artistes. Pol Belardi, actuellement en résidence, apportera sa touche. La jeune Mauricienne Lisa Ducasse sera également de la partie.

Un buffet le vendredi et un repas entre deux lectures le samedi sont aussi au menu. Les réservations sont recommandées aux adresses suivantes : billetterie@neimenster.lu et inscriptions@kulturfabrik.lu

Un hommage sera rendu à Anise Koltz, prix Goncourt de la poésie 2018 et récemment disparue. A ce sujet, l’abbaye honorera aussi sa mémoire à l’automne prochain en renommant l’une de ses salles.

