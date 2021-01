La plateforme de musique en ligne a retenu un album de l'Orchestre philharmonique de Luxembourg dans son best of 2020. Un honneur mondial pour la formation nationale.

Le Philharmonique attire l'oreille d'Apple Music

L'Orchestre philharmonique du Luxembourg va (enfin) retrouver son public. Avec l'allègement des restrictions annoncées lundi, les concerts peuvent en effet reprendre. Et pas question pour la centaine de musiciens de l'OPL de ne pas se précipiter sur scène sitôt la possibilité offerte. Ainsi, non contents de diffuser leur traditionnel concert de Nouvel An, ce vendredi 8 janvier en mode streaming (sur youtube notamment), le chef et son orchestre seront à applaudir en chair en os et en sons dès le lundi 11 janvier.

L'Orchestre philharmonique prend de la hauteur A tout juste 15 ans, l'Orchestre philharmonique de Luxembourg est turbulent. La preuve avec ses quatre musiciens qui ont pris d'assaut le toit de la Phila' au Kirchberg le temps d'un mini-concert.

Deux représentations de ce même «Neijoersconcert» ont ainsi été programmées, à 17h et 20h, pour les amateurs de classique trop longtemps privés de représentations. Deux occasions de faire un beau geste puisque ces deux concerts seront donnés au profit d'une œuvre caritative. Mais seulement 2x100 spectateurs pourront prendre place en salle, comme le veulent les nouvelles règles sanitaires.



Et si le plaisir de jouer face à une audience devrait être aussi intense qu'à l'heure du premier déconfinement, en juin dernier, l'Orchestre philharmonique débute 2021 sur une autre bonne nouvelle : son album Franck a été retenu par Apple Music comme l'un des cinq enregistrements majeurs de l'an dernier. De quoi donner le sourire au chef Gustavo Gimeno qui en a dirigé l'enregistrement.

Pour leur retour sur la scène de la Philharmonie, les virtuoses axeront leur programme sur des œuvres de Johan Strauss et Antonín Dvořák, mais l'album salué par la plateforme fait entendre deux pièces signées César Franck. Il s'agit là d'un compositeur franco-belge de la fin du XIXe siècle. Enregistré fin 2019, le CD compte ainsi deux pièces : la Symphonie en ré mineur et les Variations symphoniques. Le tout soutenu par l'interprétation du pianiste Denis Kozhukhin. Un album qui figure également parmi les finalistes pour les ICMA Awards 2021.

Avis à qui veut venir goûter au bonheur d'entendre une grande formation en direct, il reste encore des places pour les concerts «inattendus» du 11 janvier mais aussi pour la date du 15 janvier. A 18h et 20h, ce soir-là, le grand auditorium résonnera au son de l'OPL dirigé cette fois par Kazuki Yamada avec Pierre-Laurent Aimard au piano.

