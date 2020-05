A compter de ce week-end, le petit train touristique sillonnera à nouveau les rues de la capitale. Tout comme le bus panoramique "Hop on Hop off City Line" va reprendre la route. Chacun en respectant les nouvelles consignes de distanciation.

Culture 5 3 min.

Le Pétrusse Express remet la vapeur

Patrick JACQUEMOT A compter de ce week-end, le petit train touristique sillonnera à nouveau les rues de la capitale. Tout comme le bus panoramique "Hop on Hop off City Line" va reprendre la route. Chacun en respectant les nouvelles consignes de distanciation.

La Ville ne serait pas la Ville sans le palais grand-ducal, la Gëlle Fra, les casemates et... son petit train et ses bus touristiques. Signe que la vie reprend son cours, dès ce samedi 30 mai les deux attractions remettent le contact. Avec deux mois de retard certes, mais le covid-19 s'était mis en travers de leur route depuis huit semaines. «Le virus nous a fait manquer deux mois importants dans notre activité, avril et mai avec leurs ponts, les vacances et le retour des beaux jours, constate Luc Reis. Ces semaines-là, habituellement, nous assurent toujours une bonne reprise après la pause hivernale.»

Mais là, faute de clients, le directeur de la société exploitant le Pétrusse Express et les cars panoramiques "Hop on Hop Off City Line" a dû laisser ses véhicules au hangar et la quinzaine de personnels sans travail. Mais le soleil est là, le virus s'affaiblit, et l'équipe de Mayocci a bien l'intention de reprendre ses circuits dès ce samedi 10h, depuis la montée de Clausen. «Bien sûr que l'on ne rattrapera jamais le temps et les clients perdus, mais il nous semble important de revenir dans le paysage alors que la capitale revit avec la réouverture des restaurants et celle des musées», sourit Luc Reis.

5 A l'atelier, les équipes ont joué de la scie et du marteau ces derniers jours. Photo : Dr

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. A l'atelier, les équipes ont joué de la scie et du marteau ces derniers jours. Photo : Dr Voilà le bus rhabillé à la mode anti-covid. Photo : DR Au sol, petit rappel des bonnes règles de distanciation. Photo : DR La capacité du petit train et des bus panoramique a été réduite de moitié pour assurer le juste éloignement entre voyageurs Photo : DR Pour sa reprise, le petit train propose même des tarifs promotionnels. Un clic sur le site et l'affaire est dans le sac. Photo : Lex Kleren

Mais pas le temps de palabrer sur le beau soleil annoncé pour le week-end ou le charme de la balade les cheveux au vent, les équipes du petit train et du grand bus ont du travail. Il faut en effet rééquiper le Pétrusse Express selon les nouvelles normes. A bord, pas d'exception : comme dans tous les transports en commun du pays, les passagers devront disposer d'un masque ou d'une protection buccale pour s'asseoir.

Un siège sur deux

Les mécanos, une fois révisés les moteurs, ont aussi pris soin d'installer des plaques de plexiglas pour bien isoler les voyageurs. Et seul un siège sur deux sera ouvert au public. «Du jamais-vu, mais du nécessaire si l'animation veut attirer du monde en toute confiance.» Tout le challenge des jours et semaines à venir est là. Dans les bus, même dispositif pour les places disponibles. Et là, l'escalier de montée (à l'avant) et la descente (par l'arrière) servira de parcours pour éviter aux gens de se croiser, et donc d'éviter toute proximité et risque d'infection.

Mais avant d'atteindre les 45.000 passagers habituellement accueillis en une année sur l'une ou l'autre des tournées, Lux Reis sait que le chemin sera long. D'ailleurs, exceptionnellement en 2020, il se pourrait que le petit train et les bus touristiques tournent dans les rues de Luxembourg au-delà du 1er novembre. «Après tout, il y a encore du monde qui découvre la capitale en automne-hiver, et si le Marché de Noël reprend, on sait que les touristes sont là.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.