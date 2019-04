L’ancien site minier du sud du pays recevra 2,5 millions d’euros de dotation, pour des équipements de réalité virtuelle et augmentée et pour la réfection de son hall d’accueil.

Le Musée de la mine de Rumelange se modernise

L’ancien site minier du sud du pays recevra 2,5 millions d’euros de dotation, pour des équipements de réalité virtuelle et augmentée et pour la réfection de son hall d’accueil.

C'est un très gros investissement, financé à hauteur de 70% par l'Etat, qui a été accordé au musée national de la mine de Rumelange, dans le sud du pays.

Une enveloppe de 2,5 millions d'euros dont 230.000 affectés à l'installation d'équipements de réalité virtuelle et augmentée au sein de la Walertmine, le cœur du complexe muséal.

Via un smartphone ou une tablette, les visiteurs pourront ainsi se rendre compte de la vie dans la mine, notamment du travail de forage et d'artificier.

Une autre partie de l'investissement sera dédiée à la modernisation du hall d'accueil avec ses salles d'exposition.

«Les visiteurs pourront voir de visu à quoi ressemblait la vie dans la mine», explique Henri Haine, le président du musée et maire de la ville, dans une interview accordée au Luxemburger Wort.



Les deux millions d'euros d'investissement restants sont destinés à la modernisation et à l'agrandissement de la réception. L'extension actuelle de la zone d'entrée sera démolie et remplacée par un nouveau bâtiment plus grand. Un accès latéral direct du bâtiment sera également créé.

Les extensions arrière du bâtiment permettront de séparer la zone d'exposition accessible au public des salles de réunion.

Nouvelle saison touristique

Les visites du Musée National des Mines de Fer reprennent. Du 4 avril à fin juin, du jeudi au dimanche de 14h à 18h, le public pourra découvrir la réalité de la vie des mineurs. En juillet et août, le site ouvrira aussi les mardis et mercredis.







Par Luc Ewen, adaptation française par Marc Auxenfants