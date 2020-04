Pour de nombreux salariés, la poursuite de leur activité professionnelle à domicile se trouve synonyme d'une situation provisoire. Mais aussi de quelques conséquences physiques qui ne devraient toutefois pas être permanentes, selon les experts.

Le mal de dos et les yeux fatigués des télétravailleurs

Pour de nombreux salariés, la poursuite de leur activité professionnelle à domicile se trouve synonyme d'une situation provisoire. Mais aussi de quelques conséquences physiques qui ne devraient toutefois pas être permanentes, selon les experts.

(Jmh avec dpa) -Face aux mesures de confinement prises à travers le monde, le télétravail est devenu la norme. Une pratique qui n'est toutefois pas sans conséquence sur le corps. Nombreux sont en effet les salariés à indiquer avoir des douleurs lombaires et/ou des yeux fatigués après leur journée de travail dans un endroit pas forcément adapté. Que cette cellule temporaire prenne la forme d'une table de cuisine, d'un bureau pour enfants ou d'une planche à repasser, le plus souvent associé à une chaise le plus souvent non adaptée à la situation.

Face à ce retour d'expérience massif, les experts sont catégoriques. «Il n'y a pas lieu de craindre des dommages organiques permanents à la colonne vertébrale simplement parce que vous ne disposez pas d'un lieu de travail idéal dans votre bureau à domicile dans une situation exceptionnelle absolument unique», assure Bernd Kladny, secrétaire général adjoint de la Société allemande d'orthopédie et de chirurgie traumatologique. Même affirmation en ce qui concerne d'éventuels dommages permanents aux yeux, à en croire Horst Helbig, expert de la société allemande d'ophtalmologie.

Pas de «dommages permanents aux yeux»

Mais le lieu de travail inadapté n'apparaît pas comme seul élément impactant . En ces temps incertains, le stress, les soucis et les tensions peuvent également provoquer une douleur accrue, explique Bernd Kladny. «La perception de la douleur est un processus complexe. L'environnement social et le psychisme ont également une influence importante», souligne le spécialiste en orthopédie et en chirurgie traumatologique. En outre, des conditions d'éclairage défavorables et la distance des écrans sont susceptibles d'augmenter la fatigue visuelle de nombreuses personnes.

«Si vous avez l'air très tendu, vous aurez moins de contact avec les paupières. En conséquence, les yeux sont plus secs», rapporte Horst Helbig, directeur de la clinique et de la polyclinique d'ophtalmologie de l'hôpital universitaire de Ratisbonne. Les yeux secs, fatigués et rougis sont de toute façon un problème avec le travail sur ordinateur. Dans des conditions défavorables, la situation peut même s'aggraver. Helbig suppose toutefois que quelques semaines de ce régime ne causeront pas de «dommages permanents aux yeux».

Wiebke Arps, du département de gestion de la santé de la Techniker Krankenkasse, considère actuellement la prévention comme une priorité et recommande la compensation des mouvements pour limiter le mal de dos. «Il existe de nombreuses possibilités que chacun peut mettre en œuvre. Par exemple, passer des appels téléphoniques en étant debout ou en marchant, ou en faisant consciemment une promenade après le travail», explique-t-il. Selon Bernd Kladny, la séance dite active est également importante, c'est-à-dire le fait de changer régulièrement de position.

