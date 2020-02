Pour son édition jubilaire, le célèbre Festival cinématographique de la capitale propose quelques grands noms à son programme. Invités de renom et événements qualitatifs raviront les cinéphiles du 5 au 15 mars prochain.

Le LuxFilmFest fête ses dix ans en grandes pompes

Pour son édition jubilaire, le célèbre Festival cinématographique de la capitale propose quelques grands noms à son programme. Invités de renom et événements qualitatifs raviront les cinéphiles du 5 au 15 mars prochain.

(JFC, avec Marc Thill) - Du 5 au 15 mars, le Luxemburg City Film Festival déroulera son tapis rouge pour la dixième fois. Pour l'occasion, il s'offre quelques grands noms dans un programme aussi dense que multiple. Présidée par la réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi, cette dixième édition s'ouvrira avec le film «Promising Young Woman» de l'actrice et réalisatrice américaine Emerald Fennell, présenté en première mondiale récemment au Sundance Film Festival.

Mais la grande fierté des organisateurs est la venue à la Cinémathèque, le samedi 14 mars, du célèbre cinéaste franco-grec Costa-Gavras. Il présentera à Utopia son dernier film «Adultes dans la salle», basé sur le livre du même nom de l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis. Le cinéaste, qui rencontrera le public du festival le lendemain.

C'est la cinéaste et dessinatrice franco-iranienne Marjane Satrapi qui présidera le jury. Celle qui avait remporté le prix du jury au Festival de Cannes en 2007 avec son film d'animation «Persepolis» dévoilera en outre hors concours son biopic «Radioactive» sur la physicienne franco-polonaise Marie Curie en avant-première luxembourgeoise. En outre, le réalisateur américain Mike Newell (entre autres, «Harry Potter et la coupe de feu» et «Quatre mariages et un enterrement») et l'acteur Luc Schiltz discuteront des films en compétition, même si la direction du festival a affirmé son intention de n'annoncer que plus tard la composition du jury.

Outre les dix films en compétition, qui invitent le public à un voyage de découverte autour de la Terre, six films documentaires seront présentés à part, dont la seule coproduction luxembourgeois «Collective» d'Alexander Nanau (production Samsa Film).

Le Grand-Duché voit double à la Berlinale Deux coproductions «made in Luxembourg» sont retenues dans la sélection officielle de la 70e édition du Festival international du film de Berlin. Les longs-métrages «Jumbo» et «Yalda, A Night Of Forgiveness» porteront les espoirs grand-ducaux du 20 février au 1er mars.

Point d'orgue de l'événement, l'«Awards Night» du 14 mars mettra en vedette le film iranien engagé de Massoud Bakhshi «Yalda, une nuit pour le pardon», coproduit par la société de cinéma luxembourgeoise Amour Fou, qui aborde le thème de la peine de mort en Iran. Le lendemain 15 mars, l'opus «True History of the Kelly Gang» du réalisateur australien Justin Kurzel clôturera le festival.

