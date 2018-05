Le Festival de Cannes lance ce soir sa 71ème édition. Pour l'occasion, le Luxembourg s'affiche en festivalier professionnel, témoignage de l'intérêt du pays pour le milieu cinématographique.

Le Luxembourg sur le tapis rouge de Cannes

Par Léna Tisserant

Le Festival de Cannes est une des plus importantes manifestations cinématographiques dans le monde. Son originalité est de donner une double nature au cinéma mélangeant art et industrie. La 71ème édition du Festival débute ce soir, mais derrière le glamour, les paillettes et la compétition, les nouveaux enjeux économiques ont fait des festivités cannoises un rendez-vous pour les professionnels du milieu cinématographique.

Comme chaque année, la ville se transforme en un centre d'affaires international. Le Marché du Film, qui se déroule en parallèle au Festival, permet la rencontre entre plus de 12.000 professionnels du métier, comme les producteurs, les acheteurs et les programmateurs de festivals qui profitent de cet environnement pour présenter ou découvrir près de 4 000 films et projets.

Pour encourager les petites productions, le dispositif "Goes to Cannes" offre la possibilité à des festivals renommés de présenter leur sélection work-in-progress à la recherche d'agents commerciaux, de distributeurs ou d'une sélection de festivals.

Cette année, la société de production luxembourgeoise Doghousefilms présente son premier long métrage d'animation, Pachamama réalisé par Juan Antin, sélectionné parmi les work-in-progress du Festival international du film d'animation d'Annecy. Ce dessin animé raconte l'histoire de deux petits indiens de la Cordillère des Andes qui partent à la recherche du totem protecteur de leur village. Comme eux, le Luxembourg part cette année à la poursuite de la 71ème édition du Festival de Cannes, une occasion de s'affirmer un peu plus dans le milieu du cinéma.

Un pavillon luxembourgeois sur la Croisette



Au milieu des professionnels du métier, le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (Fonspa), créé par le gouvernement luxembourgeois en 1990, a pour objectif de soutenir financièrement la coproduction et la distribution des œuvres luxembourgeoises. L'industrie cinématographique du pays s'est très largement développée ces dernières années, grâce notamment à l'aide apportée par le Fonspa.



Le jury du festival de Cannes de gauche à droite: Léa Seydoux, Andrey Zvyagintsev, Robert Guediguian, Ava DuVernay, Denis Villeneuve, Kristen Stewart, Cate Blanchett, Khadja Nin, Chang Chen. AFP

Pour la 16ème fois, le Fonspa est représenté à Cannes dans un pavillon du village international situé le long de la Croisette. Le pavillon accueille 19 sociétés luxembourgeoises parmi lesquelles figurent des sociétés de production, le programme de formation EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) ou encore les programmateurs du Luxembourg City Film Festival qui se déroulera en mars 2019. A noter dans les agendas que le vendredi 11 mai, une journée luxembourgeoise est organisée au pavillon en présence de professionnels de l'audiovisuel. Cette journée sera clôturée par une réception luxembourgeoise.

A l'occasion des festivités, le Fonspa a accordé une bourse facilitant l'accès au Festival de Cannes à une jeune réalisatrice (Diane Nilles) et à deux jeunes acteurs (Aude-Laurence Clermont et Tommy Schlesser). Cette aide a été donnée en collaboration avec l'Association luxembourgeoise des réalisateurs et des scénaristes (LARS) qui rassemble une cinquantaine de membres travaillant dans le secteur professionnel au Luxembourg, et d'Actors.lu une association regroupant des acteurs luxembourgeois.

