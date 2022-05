Le Festival international du film d’animation d’Annecy qui se tiendra du 13 au 18 juin a dévoilé sa sélection, et ce qui est certain, c’est que le Luxembourg ne concourra pas seulement sur la Croisette cette année.

46e Festival international du film d’animation

Le Luxembourg représenté à Annecy avec trois coproductions

Le drapeau tricolore luxembourgeois sera bien en vue au Festival du film d’animation d’Annecy, par le biais du stand de promotion du Film Fund qui sera présent au Marché international du film d’animation (MIFA) pour la 21e fois.

Une quinzaine de sociétés luxembourgeoises d’animation y seront accueillies, en allant de la production aux studios et prestataires de services, afin de promouvoir l’animation luxembourgeoise grâce à cet important rendez-vous annuel regroupant des professionnels du monde entier.

Trois productions en compétition officielle

Si les voix d’Alain Chabat et de Laurent Lafitte seront loin d’être inconnues de tous ceux qui les entendront, seuls les plus avertis sauront que «Le petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?» a été coproduit par Lilian Eche et Christel Henon de la société luxembourgeoise Bidibul Productions.

Le résultat final est en effet le fruit d’une collaboration franco-luxembourgeoise, puisque les décors layout et les couleurs ont été assurés par le Studio 352 de Contern, le compositing et les effets spéciaux par le studio Onyx Lux 3D de Luxembourg. Enfin, les studios Philophon de Bettembourg étaient à la manœuvre pour le montage son, le bruitage et le mixage tandis que la musique du film d'animation a été enregistrée à la Philharmonie de Luxembourg.

Un travail donnant vie pour la première fois sur écran aux aventures d’un petit garçon rieur et farceur créé par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, mais surtout bêtises et punitions, véritable petite ode à l’enfance faite de nombreuses joies et de beaucoup d'apprentissages.

Du côté de la coproduction «Saules aveugles, femme endormie» coproduite par Pierre Urbain et David Mouraire de la société Doghouse Films basée à Differdange et réalisé par Pierre Földes, c’est une grande partie de l’animation qui est estampillée made in Luxembourg, pour laquelle une technique mixte 2D/3D a été utilisée. La postproduction son a d’ailleurs été réalisée par les studios Philophon.

Au programme, un chat égaré, un crapaud aussi géant que bavard et un tsunami aident un attaché commercial quelconque, sa femme désespérée et un comptable schizophrène à sauver Tokyo d'un tremblement de terre et à redonner un sens à leur existence.

Enfin, «My Love Affair with Marriage» coproduit par Raoul Nadalet et réalisé par Signe Bauman ont amené le producteur luxembourgeois à travailler pendant plusieurs mois avec son équipe son en étroite collaboration avec la Lettonie et les Etats-Unis pour la réalisation d’un son unique de haut niveau pour cette animation basée au départ sur le chant hypnotique des sirènes de la mythologie qui pousse l’héroïne Zelma à se lancer à la recherche de l'amour parfait et du mariage qui dure.

