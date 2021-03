Les grands gagnants sont «Nomadland», le film d'ouverture du prochain Luxembourg City Film Festival et «Borat Subsequent Moviefilm». Les coproductions luxembourgeoises «Deux» et «Wolfwalkers» n'ont reçu aucun prix.

Le Luxembourg repart les mains vides des Golden Globes

(pj avec Marc THILL) L'industrie cinématographique luxembourgeoise aura rarement été aussi proche d'un Golden Globe avec deux coproductions nominées pour l'édition 2021. Mais ça ne sera pas pour cette fois. Déjà à 4 heures du matin ce lundi, la tension du point de vue luxembourgeois était passée: les deux films en lice savaient leur sort. Tant pis donc pour Deux de Filippo Menegetthi, coproduit par Tarantula Productions (nominé pour le Prix du Meilleur film non anglophone) et Wolfwalkers de Tomm Moore et Ross Stewart, coproduit par Mélusine Productions (catégorie Meilleur film d'animation).

Cette 78e édition des Golden Globes a eu lieu en grande partie en virtuel, entre Los Angeles et New York et les récompensés sont intervenus des quatre coins du monde.

Le road movie Nomadland de la réalisatrice Chloé Zhao a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique. Zhao a également remporté le trophée de la meilleure réalisation. Devenant la deuxième femme à décrocher ce titre après Barbra Streisand (pour Yentl en 1984). Bonne nouvelle : c'est ce film qui ouvrira le LuxFilmFest dès jeudi.

Dans la catégorie comédie, la satire Borat Subsequent Moviefilm a permis au comédien Sacha Baron Cohen de s'emparer du Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie. Comme en 2006, le Britannique a voyagé à travers les États-Unis, a eu des conversations avec des gens et les a impliqués dans des situations parfois amusantes ou révélatrices. Sa première apparition Borat lui avait également valu un trophée.

L'actrice et chanteuse américaine Andra Day (36 ans), qui incarne la chanteuse de jazz Billie Holiday dans Les États-Unis contre Billie Holiday, a été nommée meilleure actrice. Ce biopic sera, lui, présenté lors de la cérémonie de remise des prix du 11e festival de cinéma de Luxembourg (du 4 au 14 mars prochain).

Toujours en course Deux est en lice pour la prochaine cérémonie des Césars avec quatre nominations: Meilleur premier film, Meilleur scénario et grâce à la performance des deux actrices Martine Chevalier et Barbara Sukowa à deux reprises dans la catégorie Meilleure actrice. La cérémonie de remise des prix est prévue le 12 mars à Paris.

Mais Deux est aussi dans la short-list des Oscars dans la catégorie de Meilleur film en langue étrangère. La décision sur la nomination définitive aux Oscars sera prise le 15 mars.

De son côté, Wolfwalkers avec sa nomination aux Oscars devrait se retrouver en compétition contre Soul de Disney-Pixar.

A titre posthume, Chadwick Boseman a été nommé meilleur acteur pour son dernier rôle dans le drame jazz Ma Rainey's Black Bottom. Le comédien est en effet décédé d'un cancer en août dernier, à l'âge de 43 ans. «Il remercierait Dieu. Il remercierait ses parents. Il remercierait ses ancêtres pour leurs conseils et leur sacrifice », a déclaré sa veuve en larmes lors de la cérémonie de remise des prix.

Le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle est allé à Jodie Foster (58 ans) pour son second rôle dans le thriller politique La Mauritanienne.

Jodie Foster a été récompensée du prix du Meilleur second rôle. Photo : AFP

The Queen's Gambit a gagné dans la catégorie des meilleures mini-séries ou téléfilms. L'actrice principale Anya Taylor-Joy remporte également le prix de la meilleure actrice principale dans une mini-série ou un téléfilm.



Seuls 90 journalistes internationaux qui travaillent à Hollywood depuis longtemps décident des récompenses de l'Association of Foreign Press (HFPA) dans 25 catégories cinéma et télévision. Plus de 9 000 cinéastes votent aux Oscars. Les Oscars devraient être remis fin avril.

Le drame familial "Minari« du réalisateur américain Lee Isaac Chung (42 ans), qui est principalement tourné en coréen et utilise sa propre expérience en tant qu'enfant d'immigrants coréens dans l'Arkansas rural, a remporté le film en langue non anglaise. Le trophée du meilleur film d'animation est allé à Soul de Disney-Pixar.

