Les coproductions «Collective» et «Wolfwalkers», en compétition lors de la 93e cérémonie qui se déroulait dimanche soir à Hollywood, n'ont pas décroché le Graal du cinéma.

Culture 1 2 min.

Le Luxembourg repart bredouille des Oscars 2021

Les coproductions «Collective» et «Wolfwalkers», en compétition lors de la 93e cérémonie qui se déroulait dimanche soir à Hollywood, n'ont pas décroché le Graal du cinéma.

(Jmh avec KNA/FD/dco/mt ) - Nommées, mais pas récompensées. Dimanche soir, les films «Collective» et «Wolfwalkers», les deux coproductions luxembourgeoises sélectionnées dans les catégories «meilleur long métrage international», «meilleur film documentaire» et «meilleur film d'animation» ont dû s'incliner. Face à «Another Round » de Thomas Vinterberg pour le meilleur long métrage international et face à «My Octopus Teacher» pour le meilleur long métrage documentaire pour «Collective» et face à «Soul» de Disney/Pixar pour «Wolfwalkers».

Le Luxembourg dans la course aux Oscars Deux coproductions luxembourgeoises ont été nommées et tenteront de se distinguer lors de la 93e cérémonie de récompenses du cinéma qui se tiendra fin avril prochain à Los Angeles.

«Nous sommes particulièrement heureux ce soir que le film soit arrivé jusqu'ici et que nous ayons pu porter les voix des victimes en Roumanie jusqu'ici, pour qu'elles ne soient pas oubliées», indique dimanche soir au Luxemburger Wort Bernard Michaux, producteur avec Samsa Film de «Collective». Et ce dernier de rappeler que «c'est seulement la deuxième fois qu'un film documentaire est nommé dans deux catégories aux Oscars, c'est donc génial que nous ayons porté le drapeau luxembourgeois à L.A. aussi.»

L'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur a été attribué au drame «Nomadland» de la réalisatrice d'origine chinoise Chloé Zhao. L'œuvre raconte l'histoire d'une femme en difficulté économique qui se déplace aux États-Unis dans sa voiture, sans domicile fixe. Zhao est la première réalisatrice non blanche à être récompensée dans la catégorie du meilleur réalisateur. Elle est également la deuxième femme seulement à triompher dans cette division, après Kathryn Bigelow en 2010.

Yuh-Jung Youn a remporté l'Oscar du meilleur second rôle féminin. La Sud-Coréenne de 73 ans a été récompensée pour sa performance dans «Minari». Elle y joue la grand-mère d'une famille coréenne aux États-Unis. Il s'agit de son premier Oscar - elle est également la première Sud-Coréenne à être nominée dans cette catégorie. L'Oscar du meilleur second rôle a été attribué à Daniel Kaluuya. Le Britannique de 32 ans a remporté le prix pour sa performance dans «Judas et le Messie noir» où il joue le rôle du militant des droits civiques Fred Hampton. En 2018, il avait déjà été nommé aux Oscars pour son rôle dans le film d'horreur «Get Out».

Yuh-Jung Youn (à g.) meilleure actrice pour «Minari», Daniel Kaluuya, meilleur acteur pour "Judas et le Messie noir» et Frances McDormand, meilleure actrice pour «Nomadland» Photo: AFP





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.