Le Luxembourg dans la course aux Oscars

Deux coproductions luxembourgeoises ont été nommées et tenteront de se distinguer lors de la 93e cérémonie de récompenses du cinéma qui se tiendra fin avril prochain à Los Angeles.

(ASdN) - Les projecteurs se tournent vers le cinéma luxembourgeois. Alors que le film «Deux» a été césarisé vendredi, le documentaire «Collective» et le film d'animation «Wolfwalkers» tenteront à leur tour de décrocher une statuette lors de la grand-messe du cinéma américain qui se déroulera au Dolby Theatre de Los Angeles le 25 avril prochain.

Les Oscars en ligne de mire pour le cinéma made in Lux Après deux nominations aux Golden Globes, deux coproductions luxembourgeoises ont été sélectionnées dans la catégorie films internationaux, indique mercredi le Film Fund.

Le documentaire du réalisateur germano-roumain Alexander Nanau est ainsi nommé dans deux catégories : «meilleur long-métrage international» et «meilleur film documentaire». Depuis sa première mondiale à la Mostra de Venise en 2019, cette coproduction luxembourgeoise a déjà remporté plusieurs prix, notamment au Luxembourg City Film Festival en mars 2020 et aux European Film Awards en décembre dernier.

Coproduit par Samsa Film, le film traite de l'incendie catastrophique de 2015 dans un club de musique de Bucarest, qui a tué plus de 60 personnes. Il aborde également les défaillances connexes des autorités.

De son côté, le conte fantastique «Wolfwalkers» de Tomm Moore, tentera de remporter le titre de «meilleur film d'animation». Depuis sa sortie, le studio d'animation luxembourgeois 352 de Melusine Productions a déjà été salué par 18 prix et 39 nominations internationales dont la dernière en date aux Golden Globes.

Pour le studio Melusine Productions et son directeur Stéphan Roelants, il s'agit de la quatrième nomination aux Oscars, après «Ernest et Célestine», «Le chant de la mer» et «Le gagne-pain».



A noter que «Wolfwalkers» et «Collective» sont également en lice pour le prix BAFTA britannique, qui sera décerné le 11 avril. Le film «Deux», qui a remporté le César du meilleur premier film ce vendredi en France, n'est en revanche plus en lice.

