Le Grand-Duché voit double à la Berlinale

Jean-François COLIN Deux coproductions «made in Luxembourg» sont retenues dans la sélection officielle de la 70e édition du Festival international du film de Berlin. Les longs-métrages «Jumbo» et «Yalda, A Night Of Forgiveness» porteront les espoirs grand-ducaux du 20 février au 1er mars.

Comme ce fut le cas en 2019, la Berlinale sera marquée par deux coproductions luxembourgeoises. «Jumbo» et «Yalda, A Night Of Forgiveness» («Yalda, la nuit du pardon») font en effet partie de la sélection officielle dans la section «Generation 14plus», c'est-à-dire le programme destiné au public jeune. Ces deux longs-métrages porteront les espoirs du Grand-Duché du 20 février au 1er mars, lors de la 70e édition du Festival international du film dans la capitale allemande.

Actuellement en première mondiale au Sundance Film Festival aux États-Unis, «Jumbo» raconte l'histoire d'une fille timide qui tombe sous le charme d'un manège inhabituel dans un parc d'attractions. Il est le premier film réalisé par Zoé Wittock. Coproduit par Les Films Fauves, il a bénéficié de 910.464 euros d'aide à la production du Fonds pour le cinéma.

Quant à «Yalda, A Night Of Forgiveness», c'est l'histoire d'une jeune femme iranienne qui doit commenter le meurtre de son mari beaucoup plus âgé dans une émission de télévision devant un public de millions de personnes. Long-métrage de Massoud Bakhshi coproduit par Amour Fou Luxembourg, il a reçu 120.000 euros du Fonds Cineworld pour le cinéma.

Par ailleurs, hors compétition cette fois, le drapeau luxembourgeois flottera également sur le marché de la coproduction à Berlin (European Film Market). En effet, «Fritzi – A Miraculous Revolutionary Tale» («Un conte révolutionnaire miraculeux») et «Invisible Sue» de Markus Dietrich seront présentés dans la section «Lola». Le premier est un long-métrage d’animation réalisé par Ralf Kukula et Matthias Bruhn, coproduit par Doghouse Films, alors que le second est un long-métrage pour enfants coproduit par Amour Fou Luxembourg.



«Fritzi – A Miraculous Revolutionary Tale» est un long-métrage d’animation présenté hors compétition dans la section «Lola» Photo: Filmfund / Doghouse Films

Enfin, pour être complet, «Maret», le prochain long-métrage de la réalisatrice luxembourgeoise Laura Schroeder (une coproduction de Red Lion), sera présenté dans la section «Berlinale Directors». Son objet est de favoriser le développement d’une trentaine de projets internationaux par le biais de panels face à des coproducteurs, experts, distributeurs et partenaires financiers.