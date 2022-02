C'est parti pour la 94e cérémonie des Oscars. Rappelons que les récompenses seront remises le 27 mars à Los Angeles. Le film « The Power of the Dog » est en tête avec 12 nominations.

Nominés aux Oscars

Le film «The Power of the Dog» favori aux Oscars

(AFP) - Le film «The Power of the Dog» de Jane Campion, avec en vedette Benedict Cumberbatch, part en tête de la course pour la 94e édition des Oscars avec 12 nominations au total, a annoncé mardi l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma qui remet les prestigieux prix.

Western sombre et psychologique, «The Power of the Dog» est notamment en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleurs seconds rôles féminins (Kirsten Dunst) et masculins. Il est suivi par «Dune» (dix nominations), «Belfast» et «West Side Story» (sept nominations chacun). Rappelons que les Oscars seront remis le 27 mars à Los Angeles.

Les Oscars ont dévoilé ce mardi les candidats retenus pour une compétition qui s'annonce plus ouverte et diversifiée que jamais.

Avec la reprise des tournages et la réouverture des cinémas aux Etats-Unis après les restrictions sanitaires liées à la pandémie, les candidats potentiels sont légion pour ces prix les plus prestigieux d'Hollywood.

«L'an dernier, on a eu des Oscars très indépendants... Cette année, c'est le retour du grand cinéma, des grands films de studios», analyse un membre de l'Académie des Oscars, qui a requis l'anonymat.

«La course est très ouverte», ajoute Pete Hammond, éditorialiste du site spécialisé Deadline.

C'est particulièrement le cas dans la catégorie phare de l'Oscar du meilleur long-métrage qui cette année comptera au total dix films en lice en vertu d'un nouveau règlement. Il s'agissait déjà du maximum autorisé ces dernières années, mais généralement le jury n'en sélectionnait pas plus de huit ou neuf.

«Dune», film de science-fiction à gros budget de Denis Villeneuve, devrait aisément décrocher une nomination dans cette catégorie et celle du meilleur réalisateur. Il devrait aussi être retenu dans une kyrielle de catégories techniques (photographie, effets spéciaux, son, etc.)

Même s'il n'a pas enflammé le box-office, «Belfast», film de Kenneth Brannagh inspiré par sa jeunesse dans les violences nord-irlandaises des années 1960, a séduit Hollywood et devrait être de la partie.

Jugé superflu par certains, le remake de «West Side Story» par Steven Spielberg a tout de même été bien accueilli pour ses prouesses techniques et ses chorégraphies.

Même s'il ne risque pas d'égaler l'original de 1961, qui reste le film musical le plus récompensé de l'histoire des Oscars, il a de bonnes chances d'être dans la sélection car «il s'agit quand même de ce sacré Steven Spielberg», estime dans ses prédictions Mark Johnson, du site spécialisé Awards Daily.

«C'est un pari risqué mais je pense qu'il sera dans les nominations» pour le meilleur long-métrage, renchérit Pete Hammond.

«The Power of the Dog», diffusé sur Netflix, apparaît de son côté comme l'un des autres grands crus du millésime 2022. Sa réalisatrice, la Néo-Zélandaise Jane Campion, pourrait entrer dans l'histoire en tant que première femme à décrocher deux nominations pour l'Oscar du meilleur réalisateur, 28 ans après «La Leçon de piano».

Près de 9.500 membres de l'Académie des arts et sciences du cinéma qui décerne les Oscars sont appelés à voter cette année.

Nominés pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle

Ciaran Hinds, dans « Belfast »

Troy Kotsur, dans « CODA »

Jesse Plemons, dans « The Power of the Dog »

JK Simmons, dans « Being the Ricardos »

Kodi Smit-McPhee, dans « The Power of the Dog »

Nominées pour l'Oscar du meilleur second rôle féminin

Jessie Buckley, « The Lost Daughter »

Ariana DeBose, « West Side Story »

Judi Dench, « Belfast »

Kirsten Dunst, « The Power of the Dog »

Aunjanue Ellis, « La méthode Williams »

Nominés pour l’Oscar du meilleur film international

« Drive My Car » (Japon)

« Flee » (Danemark)

« La Main de Dieu » (Italie)

« L’école du bout du monde » (Bhoutan)

« Julie (en 12 chapitres) » (Norvège)

Nominés pour l’Oscar du meilleur acteur

Javier Bardem, « Being the Ricardos »

Benedict Cumberbatch, « The Power of the Dog »

Andrew Garfield, « Tick, tick… BOOM ! »

Will Smith, « La Méthode Williams »

Denzel Washington, « The Tragedy of Macbeth »

Nominées pour l’Oscar de la meilleure actrice

Jessica Chastain, pour « Dans les yeux de Tammy Faye »

Olivia Colman, dans « The Lost Daughter »

Penelope Cruz, dans « Madres Paralelas »

Nicole Kidman, dans « Being the Ricardos »

Kristen Stewart, dans « Spencer »

Nominés pour l’Oscar du meilleur réalisateur

Kenneth Branagh, « Belfast »

Ryusuke Hamaguchi, « Drive My Car »

Paul Thomas Anderson, « Licorice Pizza »

Jane Campion, « The Power of the Dog »

Steven Spielberg, « West Side Story »

Nominés pour l’Oscar du meilleur film

« Belfast »

« CODA »

« Don’t Look Up : Déni cosmique »

« Drive My Car »

« Dune »

« La Méthode Williams »

« Licorice Pizza »

« Nightmare Alley »

« The Power of the Dog »

« West Side Story »