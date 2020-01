Plus il fait froid et plus les organisateurs du festival d'Harbin, en Chine, ont le sourire. Il faut dire qu'il y est question de sculptures en glace et même en neige.

Le festival qui va vous faire fondre

Officiellement, il ne devait ouvrir que le 5 janvier 2020. Mais une météo clémente, entendez glaciale, a permis au festival d'Harblin en Chine, d'accueillir déjà ses premiers visiteurs. Et c'est ainsi depuis 1963, date de la première édition de ce rendez-vous incroyable de sculpteurs et tailleurs de glace. Pour un mois, des centaines de milliers de curieux se presseront dans cette ville de la province du Heilongliang, au Nord-Est du pays.

Les visiteurs viennent admirer ce que les artistes ont fait des blocs de glace que des ouvriers ont taillé dans la rivière voisine, saisie par le grand froid qui règne. Le résultat est surprenant, magique, incroyable d'ingéniosité. Et seul le redoux viendra mettre un terme à ce show éphémère.

