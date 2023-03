Le festival Politéïa, premier du nom, sera inauguré jeudi soir à Thionville. Puis, pendant trois jours, 30 tables rondes vont donner à réfléchir sur la notion de liberté, dans différents domaines. Le programme est riche, les invités sont prestigieux.

Culture 6 min.

Du 16 au 19 mars à Thionville

Le festival Politéïa pour «redonner du sens au mot liberté»

Pascal MITTELBERGER Le festival Politéïa, premier du nom, sera inauguré jeudi soir à Thionville. Puis, pendant trois jours, 30 tables rondes vont donner à réfléchir sur la notion de liberté, dans différents domaines. Le programme est riche, les invités sont prestigieux.

La première édition du festival Politéïa se déroulera du jeudi 16 au dimanche 19 mars à Thionville. Une trentaine de tables rondes, sur le thème de la liberté, sont programmées dans différents endroits. Elles sont toutes gratuites. Des invités de marque sont attendus et diverses animations sont prévues autour de l'événement, qui se définit comme un «festival des idées».

A Thionville, un festival pour débattre de la liberté Du 16 au 19 mars prochains, la Ville de Thionville organise la première édition de Politéïa. Un festival des idées avec une soixantaine d'invités du monde de la culture, de la philosophie, des médias ou encore de la politique.

Pascal Didier, président de l'association Des mots & débats et coordinateur du festival, se confie à virgule.lu avant le lancement de cette première édition.

Comment se sent-on à quelques jours du festival?

Je ressens une certaine fébrilité parce que c'est un nouveau festival, un pari. Ces derniers mois, on avait sollicité beaucoup de gens, qui ont répondu présents. On a monté des tables rondes et là, on arrive à la partie finale, donc le stress commence à monter. On est à la fois impatients d'y être et en même temps, il y a encore beaucoup de travail à effectuer. On a réuni un groupe d'une centaine de bénévoles qui vont donner des coups de main pendant ces trois jours. Les services de la mairie sont à fond, l'équipe de l'association Des mots & débats est à fond: c'est comme si on préparait une grande fête de famille, un anniversaire ou un mariage, on est un peu dans cet esprit et cette effervescence-là.

La ministre de la Culture sera présente Il y a quelques jours, l'équipe du festival Politéïa a eu la bonne surprise d'apprendre la venue de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, samedi 18 mars. Elle a même décidé de parrainer l'événement thionvillois. «C'est très fort! Je ne sais pas si il y un autre festival qui, avant même sa première édition, bénéficie d'un tel parrainage.» Mme Abdul Malak a demandé à intervenir lors de la table ronde «La liberté d’informer est-elle menacée?», qui se tiendra au théâtre municipal de 15h30 à 17h.

Le programme est riche (il est à découvrir ici), avec 70 invités et 30 tables rondes sur trois jours. Mais revenons sur la génèse du projet. D'où vient ce «festival des idées», comme vous le définissez?

L'idée vient de la Ville de Thionville. L'adjoint au maire en charge de la culture, Jackie Helfgott, m'en a parlé pour la première fois en décembre 2021, puis on en a rediscuté plus en profondeur dès le mois de janvier 2022. Jackie Helfgott a été marqué par le fait que, au nom d'une certaine liberté, certaines personnes ont réclamé, pendant les confinements et la pandémie de covid-19, de ne pas porter de masque ou de ne pas se faire vacciner. Il avait envie de redonner du sens à ce mot, de réfléchir à ce que voulait dire liberté individuelle et collective...

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le thème du festival s'est donc imposé de lui-même à ce moment-là?

Oui, car j'ai ressenti la même chose. J'avais même les poils qui se dressaient quand je voyais ou que j'entendais des gens comparer l'obligation de se faire vacciner à la shoah. Le mot liberté étaient mis un peu à toutes les sauces. Donc on a commencé à travailler à quatre-cinq personnes, puis le groupe s'est assez vite agrandi.

Très vite, l'envie a été de s'adresser au plus grand nombre. Pascal Didier

On a décliné toutes les manières dont on pouvait parler de la liberté, toutes les questions qu'on pouvait poser autour de ce thème: la liberté de s'exprimer et la liberté de créer, la liberté de disposer de son corps, d'informer, la liberté de conscience. On a ensuite listé toutes les personnalités auxquelles on pouvait associer la liberté, parce qu'elles ont écrit sur cette thématique ou parce qu'elles ont des compétences dans le domaine. Et on a commencé à lancer les invitations. Au départ, Jackie Helfgott pensait à un colloque avec dix à quinze personnes. Mais très vite, l'envie a été de s'adresser au plus grand nombre et c'est comme cela que l'idée du festival ouvert au public s'est imposée.

Un programme riche et des grands noms Le thème de la liberté sera notamment discuté sous le prisme de la privation des libertés, en présence de l'éminente avocate pénaliste Me Marie Dosé, de la romancière et militante féministe Pauline Hillier et de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté Dominique Simonnot. Il y aura aussi des leçons d'histoire. Ou de philosophie sur «l'avenir de la liberté» avec Raphaël Enthoven et Michaël Foessel. Enfin, outre la venue de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, deux anciens Premiers ministres figurent au programme, pour des grands entretiens: Bernard Cazeneuve et Edouard Philippe.

Justement, que diriez-vous aux gens pour les inciter à venir aux différentes tables rondes?

Déjà, on a choisi d'attirer le public par les questions que l'on pose lors des tables rondes. Certains jouent volontairement la carte de la provoc': la liberté est-elle de gauche ou de droite? Les complotistes aiment-ils la liberté? Cela peut susciter la curiosité, l'interrogation.

J'ai presque envie de présenter ce festival comme une université populaire à ciel ouvert. Pascal Didier

On a des tables rondes qui sont extrêmement sérieuses, d'autres qu'on a voulu plus légères. On va retrouver des poètes, des écrivains, des historiens, des philosophes. C'est-à-dire que chacun peut entrer dans le festival par une porte différente. Et puis on a aussi voulu aussi qu'il y ait - à côté des tables rondes - du cinéma, de la musique, du théâtre de rue, de la lecture. J'ai presque envie de présenter ce festival comme une université populaire à ciel ouvert. Parce qu'en plus, tout est gratuit.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

S'il y a un rendez-vous en particulier, une table ronde que vous conseillez ou que vous attendez avec impatience, ce serait laquelle?

C'est difficile de choisir... Idéalement, j'ai envie d'assister à tout, mais comme je suis organisateur, je ne pourrai assister à rien! Je vais juste prendre le temps de saluer tous les invités. Mais effectivement, il y a un débat qui court aujourd'hui dans la société française, puisqu'il y a une convention citoyenne sur la fin de vie. On a choisi de faire une table ronde avec des intervenants qui pensent des choses différentes sur ce sujet, qui m'intéresse. On se pose tous la question de sa «finitude». Donc c'est un débat auquel j'ai envie d'aller. Mais après, il y a 29 autres tables rondes auxquelles j'ai envie d'assister...

L'association Des mots & débats L'association Des mots & débats a accompagné la Ville de Thionville dans l'organisation de ce premier festival Politéïa. Elle existe depuis bientôt cinq ans, «dans la mouvance, dans l'après-Charlie», explique Pascal Didier, son président. «Après les attentats de 2015, on a eu besoin de retrouver le goût du débat public. Nous avons depuis notre création organisé énormément de tables rondes, de débats, de rencontres littéraires. La Ville de Thionville, qui a eu l'idée de ce festival, est venue nous chercher parce qu'on a su attirer le public lors de nos rendez-vous et parce qu'on a tissé un réseau d'intervenants» souligne-t-il encore.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.