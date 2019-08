Rock, pop, house et techno ont rendez-vous dès ce week-end 9, 10 et 11 août au bord du lac d'Echternach. Alors que d'autres grands rendez-vous musicaux coulent, ce festival flotte encore.

Le festival E-Lake remet les watts

(PJ avec Eric Van Hamus) Bosse, Querbeat et Cosmic Gate: voici quelques-unes des têtes d'affiche attendues, à Echternach pour cette fin de semaine. De nombreux artistes luxembourgeois complètent l'affiche du festival, toujours gratuit, qui aura lieu ces 9, 10 et 11 août au bord du lac d'Echternach. Et, mine de rien, ça devient rare ce type d'événement.

Nous sommes en 2019 après J.C., tous les festivals de rock luxembourgeois ont dû annuler leurs voiles ces dernières années... Dans tout le Luxembourg? Non, une petite ville peuplée d'organisateurs indomptables ne cesse de résister. Il s'agit d'Echternach, où le festival «E-Lake» aura bien lieu pour la 24e fois cette année encore.

Remis en cause

En effet, de nombreux événements en plein air au Grand-Duché ont vu le jour au cours des 40 dernières années, pour être mis en veilleuse peu de temps après. Les «Terres Rouges« ou «Red Rock» furent éphémères malgré un solide organisateur, tandis que «Rock-A-Field» et «Food For Your Senses» ont tenu le coup un peu plus longtemps.

Dernièrement, c'est le site même du Herchesfeld, pour les grands lives, qui semblait remis en cause. Bref, les amateurs de concerts ont du souci à se faire au Grand-Duché.

Aujourd'hui, l'introduction, basée sur Astérix, est un peu exagérée, car outre l'«E-Lake», d'autres festivals ont également pris une place de choix dans le calendrier des manifestations du pays. Dans le segment rock, en dehors du festival d'Echternach, seul le «Rock um Knuedler» a pu s'affirmer, à l'exception de la Fête de la Musique, relativement plus jeune.

A Echternach, c'est le club de jeunes local qui a décidé en 1983 d'organiser une fête d'été de trois jours, autour du lac. Pour compenser le «manque d'attractions», rappelle le dossier de presse.

L'esprit camping autour du festival fait partie du charme de l'événement organisé «par les jeunes pour les jeunes». Photo: Julie Gatto

Vu le succès de l'événement dès son lancement, concept et nom ont été remaniés et adaptés à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'E-Lake asbl, spécialement créée à cet effet, en prenne la direction.

Mais même à la 24ème édition, «E-Lake» reste un festival «par les jeunes pour les jeunes». C'est la somme des talents les plus divers et la proximité avec le public liée à l'âge qui contribuent à l'attrait de cette date estivale.



Une certaine modestie, un bon flair pour la sélection des artistes font également partie des autres facteurs clés pour expliquer la réussite de l'événement qui, année après année, offre toujours une plate-forme aux artistes luxembourgeois.

3 Les allemands Claus Terhoeven et Stefan Bossems de Cosmic Gate font partie des DJ trance les plus fameux.

Sur les deux scènes, vont désormais se succéder bien des formations. Bosse, Motrip et Querbeat d'Allemagne, ainsi que les héros locaux de Läb, District 7, Heartbeat Parade et The Disliked.

Comme d'habitude, le samedi est réservé aux stars les plus en vue de la scène DJ, avec des prestations attendues de Cosmic Gate (D), Ben Nicky (NL), Mark Sixma (NL), Gayle San (D), Jay Deep (GB), Waztoo (L) et Netty Hugo (L).

Dimanche, l'accent sera mis sur les artistes luxembourgeois, avec des performances de Plemm Plemm Soundsystem, Jangen de Cojellico avec de Läb, Schëppe Siwen et Toxkäpp. Le public sera guidé par Steve R.I.O.T. et le Dr Gonzo pendant toute la soirée finale.