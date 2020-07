Le dalaï lama a célébré lundi son 85e anniversaire en publiant son premier album, «Inner World», où il récite des mantras et enseignements bouddhistes sur fond de musique méditative.

Culture 1

Le dalaï lama est maintenant chanteur

Le dalaï lama a célébré lundi son 85e anniversaire en publiant son premier album, «Inner World», où il récite des mantras et enseignements bouddhistes sur fond de musique méditative.

(AFP) - Disponible sur Youtube et les plateformes de musique en ligne, le premier album du chef spirituel tibétain comporte onze titres. Sagesse, Compassion, Courage et autres plages de l'album alternent entre le tibétain et l'anglais. Cet enregistrement inédit est le fruit de cinq ans de travail avec la musicienne néo-zélandaise Junelle Kunin.

Cette disciple a persuadé l'octogénaire de se lancer dans ce projet. Les sessions d'enregistrement ont alors pu avoir lieu entre le domicile de l'artiste à Auckland et la résidence du dalaï lama à Dharamsala (nord de l'Inde), où le religieux vit en exil depuis soixante ans.

«Le but de ma vie est de servir autant que je le peux», déclare le dalaï lama sur le site officiel de son album. «La musique peut aider les gens d'une manière que je ne peux pas», ajoute-t-il. Le prix Nobel de la paix 1989 a écrit de nombreux best-sellers, été représenté dans de multiples films hollywoodiens mais s'était encore peu aventuré dans le monde de la musique.

«Il avait une vision très claire de ce projet et s'y est beaucoup impliqué», a raconté Junelle Kunin, qui coproduit l'album avec son mari Abraham, à Radio New Zealand. «Ce n'est pas un projet religieux bien qu'il y ait des mantras. C'est vraiment juste une oeuvre pour faire du bien aux gens. Donc j'ai réfléchi à ce dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours - le courage, la guérison et ainsi de suite - et c'est le chemin que nous avons suivi», a-t-elle déclaré.

L'album comprend notamment une collaboration avec la sitariste indienne Anoushka Shankar. Il est d'ores et déjà annoncé que l'ensemble des recettes iront à une fondation du dalaï lama. La version CD, qui inclura un livret, sortira le 28 août.