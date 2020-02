Le cinéma luxembourgeois primé aux Etats-Unis

Lors du célèbre festival du film de Sundance à Park City, dans l'Utah, «Yalda, la nuit du pardon»a reçu le «Grand prix du jury du cinéma mondial». Le film a été coproduit au Luxembourg par Amour Fou.

Une grande joie avec Amour Fou

Bady Minck et Alexander Dumreicher-Ivanceanu, directeur de la société cinématographique austro-luxembourgeoise Amour Fou, ont réagi par une déclaration commune sur la cérémonie de remise des prix.



«"Yalda, la nuit du pardon" est un film sur deux femmes qui deviennent des adversaires inattendues et au centre duquel se trouve la question de l'importance d'avoir le courage de pardonner. Miroir en même temps les grandes connexions de la vision actuelle du monde se reflètent ici dans de petits détails. Cette tension très actuelle et universelle est transformée en un film émouvant par le courage du réalisateur, des acteurs et de l'équipe. "Yalda" a été tourné à Téhéran, avec une distribution iranienne et une équipe irano-européenne: le chef éclairagiste luxembourgeois Helder da Silva a conçu la lumière directement sur le plateau de tournage. En ce sens, "Yalda" est un exemple de ce que nous avons réalisé avec Amour Fou dans les passages de frontières filmiques.

Un grand merci au Film Fund Luxembourg, à Guy Daleiden, à Karin Schockweiler et à toute l'équipe, qui sont des partenaires solides pour les films artistiques depuis de nombreuses années, pour des films qui, comme "Yalda", sont réalisés dans des conditions difficiles et à haut risque. C'est pourquoi nous sommes d'autant plus heureux de recevoir le Grand Prix du Jury du Festival du film de Sundance pour "Yalda" et Massoud Bakhshi.»