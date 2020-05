Pas question de vivre sans culture et loisirs. Aussi la commune de Mamer vient-elle de décider d'installer un cinéma en plein air. Première séance jeudi avec des spectateurs confinés mais dans leur automobile.

Le cinéma drive-in tient le haut de l'affiche

(pj avec Nicolas Anen) «Tous les événements ont été annulés. Que pouvons-nous organiser d'autre?» Le bourgmestre de Mamer, Gilles Roth (CSV) a récemment posé cette question aux habitants de la commune. Et la réponse n'a pas tardé à lui remonter aux oreilles : un cinéma drive-in. Aussitôt dit, aussitôt fait à l'heure du déconfinemement, et c'est désormais un écran de 90 m2 qui a pris place sur le parking du magasin Bauhaus.

La première séance aura lieu ce jeudi 14 mai. Et les premiers spectateurs sont attendus dès 20h30. A dire vrai, à l'heure où les rassemblements publics sont limités à 20 personnes et où la distanciation de deux mètres, guère possible d'organiser un autre temps fort culturel. «Mais là, on sera en parfaite sécurité sans rien changer à l'événement», se satisfait Francis Verquin, directeur de la communication de Mamer.



Au coeur de la zone d'activité de Capellen, la commune n'a eu aucun mal à convaincre le propriétaire des lieux de lui céder l'usage des emplacements de stationnement une fois le rideau du magasin tiré. Mieux : l'enseigne de bricolage a accepté de démonter des panneaux publicitaires afin d'offrir la meilleure vue possible à tous les spectateurs.

La commune n'a pas lésiné sur les moyens. Pour la redécouverte du 7e Art, elle offre un écran géant à LED de 15m x 6m. Un appareillage pouvant être utilisé de jour comme de nuit, et même sous la pluie. Les projections sont elles programmées chaque soir du jeudi au samedi mais, en plus, des films seront également diffusés l'après-midi le dimanche et les jours fériés, en particulier pour un public plus jeune. A charge pour Caramba d'établir la programmation.

Billets et gourmandises en ligne

Jusqu'au 5 juillet, il sera donc possible de s'offrir une toile, sans crainte de contamination. Ainsi, les véhicules seront disposés en six rangées et à bonne distance les uns des autres. Pour les billets, aucun contact à craindre, les places étant vendues en ligne et aucune autre billetterie n'est prévue sur site.

Le son du film sera accessible directement sur autoradio, et si le véhicule n'est pas équipé, il sera possible de se voir proposer un poste à piles. Et les organisateurs, ont même pensé au petit grignotage durant la séance. Il suffira de se connecter à une application dédiée, et qui fait déjà le bonheur des habitués de Jean la Gaufre.

Et pas question pour l'heure de parler coût de l'opération pour la commune de Mamer. Une partie du financement proviendra des économies obtenues du fait de l'annulation des festivités de la Fête nationale et de nombreuses autres animations qui avaient été prévues au Park Brill.

A Echternach aussi

Mamer n'est pas la seule commune du Grand-Duché qui goûtera aux joies du cinéma à la mode drive-in, Echternach proposera ainsi son 10ème grand festival du 28 mai au 13 juin.

