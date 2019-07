Auteur de huit longs métrages, il a consacré toute sa vie au cinéma. Pol Cruchten qui s'apprêtait à tourner un nouveau film en septembre est décédé à La Rochelle à l'âge de 56 ans.

Le cinéaste Pol Cruchten est décédé

Jeanne Geiben et la société de production Red Lion ont annoncé son décès ce mercredi après-midi par voie de communiqué. Le cinéaste luxembourgeois est mort «alors que Pol Cruchten était à La Rochelle. La cause médicale n’est pas encore connue».



Né le 30 juillet 1963 à Pétange, Pol Cruchten était diplômé de l'École supérieure d'études cinématographiques (ESEC) de Paris. Il est l’auteur de huit longs métrages et Pol s'apprêtait à tourner en septembre en Mauritanie ce qui aurait été son neuvième film, Visage(s) d’Afrique.

Sa première œuvre de fiction, Hochzaeitsnuecht (Nuit de noces) est encore à ce jour le seul film d’un réalisateur luxembourgeois à avoir été projeté dans la sélection officielle du Festival de Cannes en 1992.



Never Die Young

Il a tourné un film aux États-Unis, Boys on the Run, a réalisé un succès populaire du cinéma luxembourgeois, Perl oder Pica (Petits secrets), et a remporté plusieurs prix à l’international avec son documentaire La Supplication.

Il a également réalisé Never Die Young, un documentaire atypique tourné au Luxembourg qui reste sans doute à ce jour son œuvre la plus personnelle.



Pol Cruchten était également très impliqué dans l’activité du cinéma du Grand-duché. Il a produit les premiers films de toute une nouvelle génération de cinéastes luxembourgeois.



Il était également metteur en scène de théâtre. La famille du cinéma luxembourgeois lui a attribué trois Filmpräis au cours de sa carrière pour Perl oder Pica, Never Die Young et La Supplication.