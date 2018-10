Regardez 60 longs métrages et 40 courts métrages au Festival du film d'Europe centrale et orientale de cette année.

Le "CinEast" revient au Luxembourg avec un programme chargé

Regardez 60 longs métrages et 40 courts métrages au Festival du film d'Europe centrale et orientale de cette année.

Les cinéphiles seront une fois de plus à l'honneur lors du festival "CinEast" de Luxembourg cette année. L'édition de cette année comprend plus de 60 longs métrages et 40 courts métrages.

Ce Festival du film d'Europe centrale et orientale, qui en est à sa 11e édition, présente des films "souvent primés dans les grands festivals mais moins accessibles au Luxembourg", a déclaré Guy Arendt, secrétaire d'État à la culture lors de l'édition de l'année dernière.

"Des opportunités comme celles créées par "CinEast" sont très importantes pour nous aider à découvrir d'autres facettes de notre population et à faciliter les échanges entre les différentes cultures ", a-t-il ajouté.

Prix du film

Cette année, la programmation comprend des films de 20 pays pour tous les âges et tous les centres d'intérêt. Plusieurs invités spéciaux seront également présents, dont des réalisateurs, des acteurs et des producteurs.

Un concours officiel est organisé et récompensé par un jury international, de presse et le public. Une trentaine d'invités spéciaux seront présents à l'événement, dont des acteurs de certains des films projetés, ainsi que des réalisateurs et des producteurs.

Événements spéciaux

Outre la projection d'une centaine de films dans divers cinémas de la ville et d'ailleurs, une foule d'autres événements auront lieu.

Des concerts, des fêtes, des expositions, des débats, des soirées à thème, des événements culinaires et plus encore sont prévus pendant le festival.

Des activités pour les enfants sont également au programme, y compris des projections dans les écoles.

Les billets pour les films individuels coûtent 6€ chacun, ou vous pouvez acheter un laissez-passer complet du festival pour 25€. Il ne permet pas seulement l'accès à toutes les projections, mais il donne également droit à des réductions pour divers autres événements tels que des concerts et des soirées. De plus, 1€ pour chaque pass acheté sera reversé à une association caritative.

Pour voir le programme complet des films, des lieux et des événements autour du festival, visitez le site web dédié.

Pour plus d'informations, envoyez un courriel à: festival@cineast.lu ou visitez la page Facebook.

Par Adam Walder, traduction Sophie Wiessler