Dans le cadre d'Esch 2022

Le CAL à quatre mains

Thierry HICK L' exposition «Open Circle» du CAL à la galerie Schlassgoart présente trois binômes d'artistes.

Le principe est simple et a fait ses preuves: choisir un jeune artiste émergent et le mettre en contact avec un collègue confirmé. L’idée n’est donc pas tout à fait nouvelle, mais la déclinaison choisie par le Cercle artistique du Luxembourg (CAL) est prometteuse.



Anne Reding, commissaire d’exposition indépendante, s’est vu confier la mise en œuvre de «Open Circle», l’exposition présentée dans le cadre d’Esch 2022. Comme son nom le laisse présager, l’initiative veut ouvrir le CAL à de nouvelles expériences. Avec, peut-être, en tête l’idée de proposer à l’avenir ces cimaises à de nouvelles générations d’artistes pour garantir un renouvellement d’idées et assurer la relève de ses artistes membres.

Pas de thème paticulier imposé, mais un lien avec la région du Bassin minier à respecter. Chris Karaba

Différentes techniques et disciplines

Anne Reding explique: «Mon but était de donner la parole à des jeunes artistes qui débutent dans leur carrière, qui n’ont encore jamais exposé dans des grandes institutions et qui ne sont pas liés à une galerie. Je voulais aussi que différentes disciplines et techniques soient représentées».

Les trois artistes sélectionnés ont été invités à solliciter la participation d’un membre du CAL. La graveuse Floriane Soltysiak a rejoint Tom Flick, la photographe Martine Pinnel a rencontré Sandra Lieners, le graffeur Alain Welter a collaboré avec Jean-Marie Biwer. L’exposition «Open Circle» a ainsi créé trois duos qui peu à peu sont devenus de vrais binômes, où chacun a son rôle, sa place à tenir. Le tout sur un pied d’égalité totale, les notions de relation professeur-élève, les questions d’âge et de notoriété étant ici complètement absentes. Le but est une fois encore simple: trouver un chemin commun et souvent hors des habitudes.





Donner la parole à des jeunes artistes qui débutent dans leur carrière. Anne Reding, commissaire d’exposition

Des artistes enthousiastes, des rencontres enrichissantes

Une expérience partagée avec enthousiasme par la peintre Sandra Lieners. «Cette rencontre avec Martine m’a obligée de sortir de ma zone de confort, de mes habitudes. Travailler avec une photographe était pour moi une nouvelle expérience, même si depuis toujours dans ma peinture j’aime expérimenter de nouvelles voies. Ma peinture est venue compléter les photographies: du point de vue humain, cette collaboration était intéressante à plus d’un titre, puisque le but final était de créer quelque chose en commun.» Aujourd’hui à l’heure où elle expose le résultat final de cette collaboration inédite, Sandra Lieners ne peut que se réjouir de «cette occasion très enrichissante».

Anne Reding, la commissaire de l'exposition. Photo: Chris Karaba

Floriane Soltysiak est tout aussi emballée. «Ma collaboration avec Tom a été douce et instinctive. On a bien accroché, on a formé un binôme très soudé. Nous voulions créer des œuvres communes, qui ne pourraient pas être attribuées à l’un ou à l’autre. On n’a jamais été en compétition. Cette approche était primordiale.»

La jeune artiste belge correspond au profil recherché par Anne Reding: une jeune artiste qui avec son travail, cherche à s’affirmer tout en cultivant un éclectisme dans ses choix et ses approches artistiques. Son master de gravure en poche, Floriane Soltysiak veut «dépoussiérer» un art ancestral. «La gravure est un art exigeant, difficile, le résultat final n’étant jamais garanti. De plus, je veux actualiser cet art. Et déconstruire quelques idées préconçues. C’est pourquoi, le résultat final imprimé sur papier n’est pas une fin en soi. Je suis plus intéressée par les installations autour de la gravure. Par exemple, en exposant mes matrices au lieu des gravures imprimées et bien encadrées.»

Le CAL en 2022 En plus de l’exposition «Open Cercle», le Cercle artistique de Luxembourg a plusieurs autres activités inscrites à son agenda pour 2022: – le Salon du CAL 2022 aura lieu du 13 au 27 nombre: hommage à deux artistes émérites, Germaine Hoffmann et Arthur Unger; remise du Prix Werner 2022 – Prix de la Photographie: la première édition aura lieu du 3 au 23 octobre à la Cité de l’Image de Clervaux – Prix de la Sculpture: exposition en fin d’année à la galerie Schlassgoart d’Esch-sur-Alzette – Julie Wagener et Michel Kremer ont été admis comme nouveaux membres titulaires du CAL suite à leur participation au Salon 2021 www.cal.lu

Les œuvres ont été spécialement conçues et réalisées pour l'exposition. Photo: Chris Karaba

Entamé en 2019, le projet «Open Circle» a débuté par le choix des artistes, ensuite celui des membres du CAL à inviter. Au cours de l’élaboration du projet, toutes les étapes ont eu lieu sous l’œil avisé de la commissaire. «Nous ne leur avons pas imposé de thème particulier, si ce n’est un lien direct avec la région du Bassin minier puisque cette exposition s’inscrit dans le cadre d’Esch 2022. Un lien qui bien évidemment a pu être interprété au sens large»

Affaire à suivre? Anne Reding, fière du premier résultat obtenu, est partante...

Exposition «Open Circle» à la galerie Schlassgoart, pavillon du Centenaire/ArcelorMittal, bvd grande-duchesse Charlotte, Nonnenwisen, Esch/Alzette. A voir jusqu’au 14 juin, du mardi au samedi de 14 à 18 heures. Infos: www.cal.lu

