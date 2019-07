Menacée par les prévisions météo, la 25ème édition du festival a tout de même pu ravir le public des rues, des cafés et des scènes en plein air de la capitale.

Le Blues'n Jazz Rallye passe entre les gouttes

(dco) - Partout, partout, partout : il y avait de la bonne musique, partout dans Luxembourg, ce samedi à l'occasion du Blues'n Jazz Rallye. Cette 25ème édition n'a pas seulement offert aux spectateurs une riche diversité au gré des dix scènes en plein air spécialement aménagées mais surtout fait monter l'ambiance autour des podiums installés dans les cafés et les pubs des quartiers Grund, Pfaffenthal et Clausen.



Au total, plus de 200 musiciens auront animé la nuit de leurs notes bluesy et jazzy. Les vedettes de cette soirée étaient Liv Warfield, Mezzoforte, Carl Wyatt & Delta Voodoo Kings et Delta Monn, et elles ont su tenir leur rang. Mais c'est surtout la scène musicale nationale qui n'a pas manqué l'occasion de se faire remarquer au cœur de l'été. Parmi les coups de cœur, Ernie Hammes, David Laborier, Michel Meis, Pol Belardi, Greg Lamy, Kid Colling et Remo Cavallini ont visiblement su s'attirer les faveurs des fans.