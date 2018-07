Des milliers de mélomanes et visiteurs curieux ont arpenté samedi jusque tard dans la nuit, les coulisses uniques du Pfaffenthal, de Clausen et du Grund à Luxembourg-Ville pour aller à la rencontre des plus de 200 musiciens du Rally Blues'n Jazz. Voici les plus beaux clichés d'une douce soirée d'été.

Le «Blues'n Jazz Rallye» attire les foules

(MF) – Fred Wesley, Jamal Thomas Band, Jorge da Rocha, Akpé Motion, Saxitude, Louisiana Dixie Band, la Fanfare saugrenue, Rosedale, etc., plus de 200 musiciens ont présenté samedi et vendredi soir pas moins de 89 concerts dans des cafés, clubs et restaurants de la vieille ville, mais aussi à l'ombre des Casemates du Bock et sur 16 scènes de plein air, au pied des remparts de Luxembourg-Ville.



Véritable marathon urbain, ce festival de jazz et de blues organisé par le Luxembourg City Tourist Office, la Ville de Luxembourg et le Blues Club Lëtzebuerg est un des grands rendez-vous en plein air du calendrier estival de la capitale.

