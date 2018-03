Elle parcourt les villes, de Paris à Montréal, en passant par Wiltz: la photographe Laurianne Bixhain, a remporté ce mois-ci le prix LEAP, aime explorer l'espace urbain.

Laurianne Bixhain, la bourlingueuse des villes

Thierry Hick

«J'avais une chance sur quatre de gagner. Bien sûr, je suis surprise. Je suis cependant heureuse du retour du jury», se réjouit Laurianne Bixhain, qui a remporté jeudi soir le prix LEAP («Luxembourg Encouragement for Artist Prize»), face aux trois autres finalistes Yann Annicchiarico, Filp Markiewicz et Marianne Mispelaëre.



Quand elle n'est pas au Luxembourg, la photographe – née en 1987 à Wiltz – aime parcourir les villes. En plus des expositions, Laurianne Bixhain affectionne tout particulièrement les résidences d'artiste: Fondation Biermans-Lapôtre à Paris (2018), à la Darling Foundry à Montréal (2017), ou à la Islington Mill à Manchester (2016).



«Les villes sont la matière première pour mon travail. J'aime bouger, parcourir les cités pour voir et comprendre comment elles fonctionnent», explique la photographe. «En plus les résidences me donnent l'occasion de visiter des expositions, rencontrer d'autres artistes et découvrir leur méthodes de travail. C'est enrichissant.»

L'usage de l'espace urbain



A chaque fois qu'elle explore un espace urbain, la photographe s'interroge sur l'usage qui en est fait. «Ce qui m'intéresse, c'est la sensibilité que peut exercer une matière utilisée dans l'architecture d'un lieu. Cette rencontre, cet échange avec cette sensibilité recherchée se retrouve dans mes photos, entre autres par le choix du papier d'impression.» C'est cet aspect de plasticité dans son travail qu'est venue défendre jeudi soir l'artiste devant le jury du prix LEAP. Les cinq jurés ont motivé leur choix de distinguer Laurianne Bixhain ainsi: «Cette décision [...] salue la subtilité de son travail, la cohérence de sa démarche artistique et la qualité plastique de sa photographie. Le choix de ses sujets révèle la mise à distance intrinsèque à toute production d'images et souligne [...] l'évolution des réalités urbaines et sociétales.»



Les villes sont la matière première de mon travail. J'aime parcourir ces espaces urbains pour comprendre comment ils fonctionnent.

Cette volonté d'explorer l'espace urbain est corroborée par un autre thème récurrent: la notion de mobilité et de communication modernes. A l'image de son travail réalisé à Manchester autour d'une voie de chemin de fer surélevée ou récemment pour l'exposition collective «Cercles» consacrée à la Ville de Luxembourg.



«Notre conditionnement dans un mode de vie nous concerne tous, donc aussi les artistes. Les villes se ressemblent de plus en plus, à force de se déplacer on a finalement de moins en moins l'impression de se déplacer».



Photo: Sven Becker

Une photographie engagée

L'artiste est-il simple témoin de cette évolution ou doit-il s'engager, être porteur d'un message? La réponse de Laurianne Bixhain reste ouverte: «La photographie représente une certaine forme d'engagement, même si celui-ci n'est pas explicite. En tant qu'artiste, on s'engage toujours».



Alors que les questions de mobilité traversent son œuvre comme un fil rouge, les objets immobiles ont souvent droit de cité. La jeune femme à la caméra s'explique: «J'aime bien capter l'image d'un objet sur une vitre ou sur d'autres surfaces réfléchissantes, cela peut être une vitre de voiture ou une fenêtre. Cela représente l'idée qu'aujourd'hui nous ne percevons le monde, la réalité souvent qu'à travers des écrans d'ordinateurs ou de téléphones.»



Des objets hors mouvement et sortis de leur contexte. «C'est voulu, ils deviennent autonomes tout en appartenant toujours à un groupe». Laurianne Bixhain n'a pas choisi la photo comme moyen d'expression par hasard. «Elle permet de jouer avec la distance entre le monde et soi-même.» «Et ne force pas à refléter la réalité. Je ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit, je ne suis pas dans la représentation. Je cherche à créer une ville de fiction et imagée. Je veux transporter le regard ailleurs.»



Laurianne Bixhain expose une sélection d'œuvres des trois dernières années aux Rotondes. Photo: Sven Becker

Argentique ou numérique? Une question de feeling



La lauréate du prix LEAP entend profiter des nombreuses possibilités techniques de la photographie qui s'offrent à elle. «L'argentique pour le noir & blanc, le numérique pour la couleur. C'est une question de feeling sans règle, sans critères absolus. Les outils de production sont toujours en relation avec le traitement de l'image. Certains sujets imposent une technique particulière. Argentique ou numérique? Il n'y a pas d'hiérarchisation entre les deux.»



Laurianne Bixhain, tout comme les trois finalistes du prix LEAP exposent leurs travaux aux Rotondes de Bonnevoie. L'occasion pour le visiteur de suivre l'évolution de son travail sur une période de trois années. «J'y retrouve une certaine continuité, je n'ai pas l'impression d'être repartie de zéro à chaque nouveau projet», conclut la photographe, qui jusqu'en juillet prépare sa participation au rendez-vous «Lëtz'Arles» dans le cadre des Rencontres d’Arles de la photographie.

Exposition des finalistes du prix LEAP jusqu'au 15 avril aux Rotondes: Infos: www.rotondes.lu



www.lauriannebixhain.com