La sélection des libraires pour Noël

Tout commence dans une famille dans laquelle naît un enfant, un enfant pas comme les autres. Comment «s'adapter» avec un enfant handicapé, un éternel enfant? L'auteure nous le présente du point de vue de l'aîné, le frère fusionnel, la cadette, qui se rebelle et le rejette, les parents, désemparés mais aimants plus que tout. Et le petit dernier, qui arrive ensuite et qui va réconcilier tout le monde. Poignant sans être larmoyant. Emouvant sans être irréaliste. Exceptionnel de réalisme. Prix Fémina et Prix Goncourt des lycéens. Clara Dupont-Monod - Edition Stock, 18,50 euros.

Photo: Megane Kambala