Elle est arrivée, la dernière ligne droite pour faire ses achats avant le week-end de Noël. En retard? En panne d'inspiration? La rédaction a fait le tour de quelques librairies pour vous.

Noël 2022

La sélection des libraires pour les retardataires

Nous vous le disions déjà l'année dernière, quand il s'agit d'offrir, le plus dur, c'est de choisir. Entre le choix du menu de l'entrée à la bûche et du plan de table pour éviter les débordements familiaux après quelques verres de vin, admettez-le, vous n'avez pas su penser à tout, à 24h du déballage des cadeaux.

Et personne ne vous blâme, bien au contraire. Cette année encore, la rédaction a été à la rencontre de quelques libraires, qui ont accepté à nouveau de lister leur sélection coup de cœur. Car disons-le sans détour: malgré l'avènement du numérique, le livre dans sa forme la plus noble reste une valeur certaine.

Librairie Alinéa

La boutique est située au 5 rue Beaumont dans le centre de Luxembourg-ville. On y retrouve la sélection faite par l'une des libraires, Brigitte.

Téléphone: (00352) 22 67 87

6 "On va déguster Paris", édition Marabout, 42, 90 euros Photo: Megane Kambala

1. «On va déguster Paris» de François-Régis Gaudry

Amoureux de la ville de l'amour, c'est sur ce livre qu'il faut vous arrêter. Bonnes adresses et belles tables sont répertoriées pour votre prochain arrêt à Paris. Éditions Marabout, 42, 90 euros.

2. «Le musée, une histoire mondiale» de Krzysztof Pomian

Troisième et dernier volume d'une série consacrée aux musées, avec un focus sur leur siècle d'or qui débute en 1851, avec la première Exposition universelle organisée à Londres. Éditions Gallimard, 45 euros.

3. «Liberté, j'écris ton nom» de Paul Eluard

Pour les amoureux d'Eluard et de ses vers. Éditions Seghers, 45 euros.

4. «Blanc» de Michel Pastoureau

Suite logique mais pouvant se lire indépendamment du reste d'une série commencée avec la couleur bleue. Au menu: la signification et l'interprétation d'une couleur depuis la préhistoire. Éditions Seuil, 39,90 euros.

5. «Chagall», d'Itzhak Goldberg

Pour ceux qui aiment le beau, à la portée des bourses généreuses. Mais quand on aime, on ne compte pas bien entendu. Éditions Citadelles & Mazenod, 199 euros.



Ernster

Nichée à proximité de l'hôtel de ville de la capitale mais aussi à la Cloche d'Or pour ceux qui travaillent non loin, la librairie Ernster a elle aussi fait une petite sélection pour les retardataires.

27 Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg ou 25 boulevard F W Raiffeisen, L-2411 Luxembourg

7 "Moby-Dick", édition Sarbacane, 49,90 euros Couverture: -Sarbacane

1.«Moby-Dick», de Herman Melville

Magnifique édition du mythique roman de Melville illustrée par Anton Lomaev. Éditions Sarbacane, 49,90 euros.

2. «Saboteuses» de Jean-Claude Rijckeghem et Thomas Du Caju

Premier volume sur les 2 prévus. Une superbe bande dessinée historique tirée de faits réels pleine de rebondissements et de surprises. Éditions Paquet, 14,50 euros.

3. «Les royaumes du Nord» de Philip Pullman

Le classique de Pullman superbement illustré par Chris Wormell, pour les enfants qui ne l'auraient pas lu aussi bien que leurs parents. Éditions Gallimard, 36,50 euros.

4. «Manifeste intemporel des arts de la Préhistoire» de Pascal Picq

Histoire de l'humanité et création, un livre absolument génial. Éditions Flammarion, 29 euros.

5. «Le coeur ne cède pas» de Grégoire Bouillier

Sans doute le meilleur roman français de l'année, ce livre aurait dû rafler tous les prix. Éditions Flammarion, 26 euros.

6. «L'Arabe du futur 6» de Riad Sattouf

Et si c'était la fin? Oui et pour notre plus grand plaisir. Éditions Allary, 24,90 euros.

7. «Le Trésorier-payeur» de Yannick Haenel

Peut-on être banquier et anarchiste, résister de l'intérieur, ne jamais céder sur son désir au point de tout dépenser? Le roman de Haenel ouvre la voie. Surprenant. Éditions Gallimard, 21 euros

Le Réservoir

Boutique indépendante installée dans la galerie Neuberg du centre de Luxembourg-ville depuis 2006, spécialisée dans la vente de jeux vidéo, films, musique, bandes dessinées, mangas et figurines.

Téléphone: (00325) 26 26 25 00

8 "1629", édition Glénat, 35 euros Photo: Megane Kambala

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. "1629", édition Glénat, 35 euros Photo: Megane Kambala "Le château des animaux", édition Casterman, 15,95 euros Photo: Megane Kambala "De cape et de crocs", édition Delcourt, 14,95 euros Photo: Megane Kambala "Dingo Quichotte", édition Glénat, 15 euros. Photo: Megane Kambala "L'odyssée d'Hakim", édition Delcourt, 24,95 euros. Photo: Megane Kambala "Gung Ho", édition Paquet, 35 euros. Photo: Megane Kambala "Seuls", édition Dupuis, 12,50 euros. Photo: Megane Kambala "Super Pixel Boy", édition Delcourt, 19,99 euros. Photo: Megane Kambala

1.«1629» de Xavier Dorison et Thimothée Montaigne

Un thriller psychologique axé sur un récit effroyable mais pourtant inspiré d'une histoire vraie, où se sont mêlés mutinerie, naufrage, massacre et survie. Éditions Glénat, 35 euros.

2.«Le château des animaux» de Xavier Dorison et Félix Delep

3e tome d'une série inscrite dans les traces de «La Ferme des animaux» de George Orwell. Éditions Casterman, 15,95 euros.

3. «De cape et de crocs»d'Alain Ayroles et Jean-Luc Masbou

Dans un XVIIe siècle de fantaisie, deux gentilshommes aux grandes oreilles se lancent à la poursuite d'un trésor. Éditions Delcourt, 14,95 euros.

4.«Dingo Quichotte» de Fausto Vitaliano et Claudio Sciarrone

Un grand classique revisité par Disney. Éditions Glénat, 15 euros.

5.«L'odyssée d'Hakim» de Fabien Toulmé

L'histoire vraie du périple, d'Hakim, un jeune Syrien qui a dû fuir son pays pour devenir un réfugié. Un livre qui mettra à mal toute idée préconçue. Editions Delcourt, 24,95 euros.

6.«Gung Ho» de Benjamin Von Eckartsberg et Thomas Von Kummant

Dans un futur proche et hostile, la «Plaie Blanche» a presque complètement décimé l’humanité, et la civilisation n’est plus qu’un souvenir... Editions Paquet, 35 euros.

7.«Seuls» de Fabien Vehlmann et Bruno Gazzotti

La dynamique de «Sa Majesté des mouches» remise au goût du jour. Editions Dupuis, 12,50 euros.

8.«Super Pixel Boy» de Boris Mirroir et Loïc Clément

Des récits souvenirs dessinés tantôt de manière classique tantôt en pixel art d'un mordu de jeux vidéos. Editions Delcourt, 19,99 euros.

Slumberland BD World

L’enseigne belge qui a ouvert son premier point de vente au Luxembourg en octobre 2021 dans le centre commercial Belval Plaza à Esch-sur-Alzette propose elle aussi sa sélection.

En marge des mangas qui «se vendent tout seuls», ces bandes dessinées qui méritent tout autant leur quart d'heure (si ce n'est plus) de gloire.

Téléphone: (00352) 26 57 32 01

7 "Hoka Hey!", éditions EDL, 22,90 euros. Photo: Megane Kambala

1.«Hoka Hey!» de NEYEF

Georges est un jeune Lakota élevé par le pasteur qui administre sa réserve. Acculturé, le jeune garçon oublie peu à peu ses racines et rêve d'un futur radicalement différent du passé de son peuple. Éditions EDL, 22,90 euros.

2.«Indians!»

Après le parcours d'une montre gousset dans «Go West Young Man», suivez le parcours sauvage et violent de l'aigle sacré des Indiens pendant la conquête de l'Ouest. Editions Bamboo, 19,90 euros.

3.«Noir burlesque» d'Enrico Marini

Les aventures d'un tueur peu bavard du nom de Slick dans le Philadelphie des années 1950. Éditions Dargaud, 19 euros.

4.«Un putain de salopard» de Régis Loisel et Olivier Pont

3e tome d'une quête du père menant à des aventures toutes plus périlleuses les unes que les autres. Éditions Rue de Sèvres, 18 euros.

5.«Le Paris des merveilles» d'Etienne Willem et Pierre Pevel

1909. Mage et gentleman, Louis Denizart Hippolyte Griffont se voit confier une enquête ambitieuse: démasquer un tricheur abusant de magie dans un élégant cercle de jeu parisien. Editions Drakoo, 14,90 euros.

6.«Bella Ciao» de Baru

L'auteur raconte une histoire populaire de l'immigration italienne. A la clé, une réponse: celle du prix que doit payer un étranger pour cesser de l'être, et devenir transparent dans la société... Editions Futuropolis, 20 euros.

7.«Celle qui fit le bonheur des insectes» de Zidrou

Au royaume de Shandramabad, le chagrin d'une souveraine se transforme en folie, et gagne le pays tout entier. Editions Daniel Maghen Eds, 19,50 euros.

