La série événement de la plateforme Netflix ne cesse de surprendre. Le géant américain a annoncé ce jeudi que la dernière saison avait été visionnée par 64 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines. Du jamais-vu.

La saison 3 de «Stranger Things» bat tous les records

(AFP) - Le troisième opus de la série à succès «Stranger Things» est devenu la fiction originale de Netflix la plus vue de l'histoire de la plateforme, s'est félicité le géant du streaming.

La troisième saison du drame, disponible sur Netflix depuis le 4 juillet 2019, a été regardée 64 millions de fois pendant ses quatre premières semaines d'exploitation. Le précédent record était détenu par «Umbrella Academy» avec 45 millions de vues sur la même période.

A noter que Netflix comptabilise seulement les membres d'un foyer abonné qui se sont laissé tenter par plus de 70% d'au moins un épisode de la série.

Ces chiffres ne sont pas une surprise. Moins d'une semaine après la sortie du troisième chapitre de «Stranger Things», le diffuseur annonçait que 40,7 millions de comptes avaient déjà visualisé son contenu à travers le monde.

Pour rappel, la troisième saison de «Stranger Things», créée par Matt et Ross Duffer, se déroule pendant l'été 1985 dans la petite ville d'Hawkins. Un nouveau centre commercial vient d'ouvrir en ville et les grandes vacances de Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) et les autres personnages sont riches en émotions.

Hawkins est menacée par de nouveaux ennemis et Eleven (Millie Bobby Brown) et ses amis se rendent compte que le mal n'a pas de fin et qu'il évolue. Ils devront s'unir pour combattre le péril et se rappeler que l'amitié est toujours plus forte que la peur.

