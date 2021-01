La salle de concerts n'a plus accueilli de live depuis dix mois maintenant. Mais si les lieux de culture peuvent rester ouverts, musiciens et public pourraient bien être de retour avant la mi-février.

La Rockhal prête à rompre le silence

En annonçant la possibilité de rouvrir pour les lieux culturels, la ministre Sam Tanson (Déi Gréng) a soulagé bien des responsables de salle. Que ce soit cinémas, théâtres ou sites de spectacles : tous ont maintenant le feu vert pour reprendre leur programmation. Enfin disons le feu orange tant les conditions en vigueur depuis le 11 janvier invitent à lever le pied et à freiner les ardeurs. Pas de quoi toutefois empêcher la Rockhal de remettre le son d'ici peu.

Que le spectacle (re)commence! Pour la culture, le 11 janvier constituera l'acte I de 2021. Si comédiens, chanteurs, musiciens (et public) retrouvent le chemin des cinémas et des salles de concerts, spectacles, conférences, lectures et expositions, les premiers rôles restent aux masques, à la distanciation et à la jauge.

Voilà près d'un an que la salle n'a plus vibré. Si ce n'est au rythme des espoirs de pouvoir rallumer ses projecteurs au gré des assouplissements que voulait bien lui laisser l'actualité covid. Alors à nouveau la salle de l'avenue du Rock'n'roll se porte parmi les premiers volontaires pour faire remonter sur scène des artistes et accueillir les spectateurs en intérieur (pas encore la grande foule, selon les mesures actuelles). Rendez-vous n°1, le 10 février.

Et pour cette inauguration d'une saison 2021 bien hypothétique, la Rockhal mettra à l'affiche le français Merzeg. Piano-techno boum-boum le mercredi, suivi d'un concert electro-house le lendemain, 11 février, avec cette fois le DJ luxembourgeois Cleveland aux platines.

Et ainsi de suite les jours suivants, puisque jusqu'au 14 février se succéderont en soirée Claire Parsons et Jérôme Klein (jazz-soul), puis Fusion Bomb (thrash metal) et enfin Karma et Francis of Delirium pour la plus indie des Saint-Valentin.

Avant chacune des prestations, le public sera invité à se soumettre à un dépistage covid (gratuit). Initiative originale complétée une semaine plus tard par un autre test, histoire d'éviter que chaque concert ne constitue un cluster potentiel. La Rockhal se contentera, dans un premier temps, de la jauge maximale de 100 spectateurs. Tous devront donc suivre les sets, assis, à bonne distance les uns les autres... Sachant que les artistes, eux, seront placés au centre de leur auditoire sur une scène visible à 360 degrés. Qui a dit que ce serait simple cette reprise?

