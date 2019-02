Six ans après la sortie du premier volet, «la Reine des Neiges» s'offre une bande-annonce plus sombre pour la sortie de sa seconde aventure, prévue fin 2019.

Culture 1

«La Reine des Neiges 2» a enfin sa bande-annonce officielle

Sophie WIESSLER Six ans après la sortie du premier volet, «la Reine des Neiges» s'offre une bande-annonce plus sombre pour la sortie de sa seconde aventure, prévue fin 2019.

C'est une Elsa plus sombre, aux prises avec un océan agité, que nous retrouvons dans cette nouvelle bande-annonce de la «Reine des Neiges 2», dévoilée mercredi après-midi par Disney.

Sur fond de musique épique, la jeune femme "libérée et délivrée" ne chante plus vraiment et semble, au contraire, se préparer avec sa sœur Ana et les fidèles Kristoff, Sven et Olaf à une aventure bien plus mouvementée et éloignée de l'univers enfantin du premier opus. Fini l'hiver et place ici à l'automne, bien loin du royaume des jeunes princesses.

«La Reine des Neiges» est le film d’animation le plus rentable de l’Histoire à ce jour, avec plus de 1,2 milliard de recettes dans le monde et plus de 5 millions d’entrées en France. Autant dire que cette suite est attendue avec grande impatience.

Le public français aura le privilège de découvrir le film avant le reste du monde: «La Reine des Neiges 2» est en effet annoncé pour le 20 novembre 2019, soit deux jours avant les Etats-Unis puis les autres pays.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.