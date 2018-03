Les nouveaux films à l'affiche: Une relation intense entre deux hommes, un conflit planétaire et des drogués qui soignent leur dépendance par la prière.

La prière pour sortir de la dépendance

Pacific Rim: Uprising

Film d'action, science-fiction (USA, VRC 2018). Réalisation: Steven S. DeKnight. Avec John Boyega, Scott Eastwood. 111 minutes. (dès 12 ans)

Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, aux Jaegers, robots géants pilotés par des humains, n’était que la première vague d’une attaque massive contre l’Humanité.Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaeger prometteur dont le célèbre père a sacrifié sa vie pour sauver l’Humanité des monstrueux Kaiju a depuis abandonné son entraînement et s’est retrouvé pris dans l’engrenage du milieu criminel. Mais lorsqu’une menace, encore plus irrésistible que la précédente, se répand dans les villes et met le monde à feu et à sang, Jake obtient une dernière chance de perpétuer la légende de son père aux côtés de sa sœur, Mako Mori – qui guide une courageuse génération de pilotes ayant grandi dans l’ombre de la guerre. Alors qu’ils sont en quête de justice pour leurs camarades tombés au combat, leur unique espoir est de s’allier dans un soulèvement général contre la menace des Kaiju. Jake est rejoint par son rival, le talentueux pilote Lambert et par Amara, une hackeuse de Jaeger âgée de 15 ans, les héros du Corps de Défense du Pan Pacific devenant la seule famille qui lui reste.S’alliant pour devenir la plus grande force de défense que la Terre n’ait jamais connue, ils vont paver un chemin vers une extraordinaire nouvelle aventure.

La prière



Drame (F 2018). Réalisation: Cédric Kahn. Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl, Louise Grinberg. 107 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi … Le projet «La Prière» est né de trois rencontres décisives. En tout premier lieu, Aude Walker, une jeune écrivain, qui a mis Cédric Kahn sur le sujet, ayant elle-même enquêté en vue d’un livre sur des expériences religieuses avec des toxicomanes. De Fanny Burdino et Samuel Doux, qui ont relevé le défi de l’écriture et, enfin, de Sylvie Pialat, la productrice, qui a immédiatement adhéré au projet et à l’idée de le faire sans acteurs connus, dans l’esprit des premiers films de Kahn. Néanmoins le réalisateur a fait une exception pour le rôle de Soeur Myriam en s’octroyant les services de la légendaire actrice allemande Hanna Schygulla.

The Wedding Plan

Comédie romantique (IL 2016). Réalisation: Rama Burshtein. Avec Noa Koler, Amos Tamam, Oz Zehavi, Irit Sheleg. 100 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

À 32 ans, Michal est enfin heureuse : tout est prêt pour qu’elle s’unisse à l’homme de sa vie. Un mois avant le jour J, quand il lui avoue qu’il ne l’aime pas, Michal est au bord de la crise de nerfs. Bien décidée à abandonner son statut de célibataire qui lui colle à la peau, Michal continue ses préparatifs comme si de rien n’était. Elle le sait, car Dieu l’a prévu : elle se mariera le huitième soir de Hanouka. Elle a la robe, le traiteur, le lieu de la fête… après tout, il lui reste 30 jours pour trouver un mari ! Même si «The Wedding Plan» se situe au sein d’un cadre fermé, la communauté orthodoxe, la quête du personnage de Michal est universelle: trouver l’âme sœur. Lorsqu'elle a écrit le scénario du film, Rama Burshtein a été guidée par cette envie de parler au plus grand nombre de spectateurs. «Les spectateurs ne sont pas une communauté religieuse. Comme Michal, chacun tente de rester courageux dans sa quête. Peu importe qui vous êtes, où vous vivez, ce sont des questions qui parlent à chacun d’entre nous.»

God’s Own Country

Drame, (GB 2017). Réalisation: Francis Lee. Avec Josh O’Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones, Ian Hart. 104 minutes. (dès 12 ans)

Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien en se saoulant toutes les nuits au pub du village et en s’adonnant à des aventures sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier vient travailler pour quelques semaines dans la ferme familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation intense naît entre les deux hommes, qui pourrait changer la vie de Johnny à jamais.