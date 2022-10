Se retrouver dans un musée la nuit a une saveur toute particulière Une longue nuit, des bâtiments pleins et un plaisir sans fin pour l'art et les autres. La «Nuit des Musées» 2022 a été un succès. C'est ce que montrent nos photos.

Culture 51 2 min.

Afflux de visiteurs

La «Nuit des Musées» 2022 a été un succès

Marc THILL Se retrouver dans un musée la nuit a une saveur toute particulière Une longue nuit, des bâtiments pleins et un plaisir sans fin pour l'art et les autres. La «Nuit des Musées» 2022 a été un succès. C'est ce que montrent nos photos.

Lors de la 21e Nuit des Musées, les sept musées de Luxembourg-Ville ont enregistré un total de 22.259 visites entre 17 heures le samedi soir et 1 heure du matin le dimanche, soit une augmentation de 33% par rapport à l'année dernière, où l'événement très populaire avait eu lieu pour la première fois l'an dernier après le blocage en raison de la crise sanitaire.

Vous les aimez comment les musées? 20.000 résidents ont reçu un courrier les invitant à répondre à un questionnaire sur leur approche des musées au Luxembourg ou à l'étranger. Alors : trop chers, pas à votre goût, trop compliqués ou, au contraire, abordables, intéressants et agréables.

En 2021, le nombre de visiteurs était de 16.699, en 2020, il n'y avait pas eu de Nuit des musées, en 2019, le nombre de visites avait dépassé 23.000. Comme à l'accoutumée, la Villa Vauban, le Naturmusée, le Musée national d'histoire et d'art, le Luxembourg City Museum, le Mudam, le Casino Centre d'Art Contemporain et le Muséum des Fortifications Dräi Eechelen ont proposé des découvertes nocturnes passionnantes qui ont permis au public de mieux connaître les collections et les activités des sept musées.

Un riche programme

Le programme d'accompagnement était riche en DJs, performances, musique, ateliers, visites spéciales des expositions temporaires et permanentes, surprises culinaires et, après la fermeture des musées, une afterparty au Mudam Luxembourg jusqu'à 3 heures du matin.

À la découverte du patrimoine culturel du Luxembourg Ce week-end, des lieux classés monuments historiques sont à visiter.

Le traditionnel «Coup de cœur» à travers les sept musées a mis l'accent cette année sur la parole. Sept artistes d'horizons différents ont été invités à présenter des performances de spoken word autour de leurs œuvres sélectionnées : une rencontre inédite entre l'art visuel et l'art parlé. À la Villa Vauban, le duo Kiasma, nomade et sans port d'attache musical, a courageusement voyagé à travers différents horizons stylistiques. Au Casino Luxembourg, Puck Schot a composé une performance audio axée sur la respiration en réponse au concept de l'exposition «La mélodie sans la musique».

13 Photos: Luc Deflorenne

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne

Pour célébrer la Nuit des Musées au Lëtzebuerg City Museum, la plus ancienne chorale de la ville de Luxembourg, «Sang a Klang», a présenté une sélection de chansons traditionnelles luxembourgeoises et quelques pièces internationales. Au Musée d'État, outre les nombreuses visites guidées des expositions en cours, le guitariste de jazz Ro Gebhardt, connu en Allemagne, s'est produit avec son quartet et a assuré des rythmes entraînants tout au long de la soirée. Au «natur musée», Faya Braz et Maras, figures emblématiques du human beatbox et de l'improvisation, ont apporté une force musicale exceptionnelle, riche en énergie et en poésie.

16 Photos: Luc Deflorenne

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne

Au musée Dräi Eechelen, André Mergenthaler a su captiver son public en créant de nouvelles visions sonores avec son violoncelle pendant sa performance musicale. Enfin, au Mudam, Tarek Atoui a invité la musicienne berlinoise Ziúr à activer l'installation «Waters' Witness» à l'occasion d'une performance inédite.

22 Photos: Luc Deflorenne

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne Photos: Luc Deflorenne





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.