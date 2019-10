Plus visible et avec une meilleure circulation des millions de visiteurs qui viennent la contempler: la plus célèbre des peintures de Léonard de Vinci va à nouveau être visible dans la salle des États.

La Joconde retrouve sa place au Louvre

(AFP) - La semaine dernière, c'est La Nana - sculpture signée Nikki de Saint Phalle- qui retrouvait son emplacement à Luxembourg. Ce lundi, une autre dame, lui vole la vedette. Il s'agit de La Joconde qui vient d'être accrochée, à nouveau, dans «sa» salle rénovée, rafraîchie et réaménagée afin de permettre un meilleur flux de visiteurs

La Joconde pourra dès ce lundi être vue derrière une vitre dotée d'un verre plus transparent, à l'endroit même où l'on avait l'habitude de la contempler.

Le chantier avait plusieurs objectifs: une meilleure visibilité du chef-d'œuvre, une médiation écrite plus adaptée, un circuit de circulation repensé, un meilleur éclairage, des murs repeints d'une couleur bleu nuit qui donnent plus de relief aux œuvres, dans cette salle qui abrite non seulement La Joconde mais d'autres chefs-d'œuvre, notamment du XVIe siècle vénitien.

La salle des États n'avait pas été rénovée en quinze ans, période pendant laquelle elle a accueilli plus de cent millions de visiteurs, dans des conditions de visite pas toujours agréables les jours de pointe.