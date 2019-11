La nostalgie a le don de transformer nos souvenirs en argent sonnant et trébuchant. Notre chroniquer a pu le constater avec la vente aux enchères des mythiques tenues des acteurs du film Grease.

La «Greasemania» emballe Stéphane Bern

La nostalgie est en vogue. Plus de quarante ans après sa sortie au cinéma, la comédie musicale Grease, avec John Travolta et Olivia Newton-John, déchaîne encore les passions et déplace les foules. Pour preuve, la vente aux enchères réalisée la semaine dernière par une maison de ventes spécialisée. Le blouson noir et le pantalon taille haute en stretch portés par Olivia Newton-John dans la comédie musicale ont été adjugés pour 363.286 euros lors de cette vente aux enchères de memorabilia, à Beverly Hills en Californie.

Une belle facture pour le pantalon taille haute et du blouson en cuir noir électrisants sur lequel Olivia Newton-John se déhanchait, en 1978, lors du mythique You're the One That I Want? Ce qui explique sans doute qu’ils soient partis pour deux fois le prix estimé.



Au total, la vente a rapporté 2,17 millions d'euros avec, notamment, un poster signé par Olivia Newton-John, John Travolta et d'autres membres de l'équipe du film, mis en vente à 900 euros et qui a été adjugé 58.000 euros. Quelques minutes plus tard, la robe rose portée par l'actrice lors de la première du film se vendait 17.000 euros.

Au-delà de ce que cela dit de notre époque nostalgique, perpétuellement à la recherche d’un hypothétique âge d’or insouciant –la belle époque étant en vérité, celle de notre jeunesse– le succès de cette vente de souvenirs cinématographiques démontre l’attachement du public à des reliques du passé, des morceaux d’Histoire.



Il est vrai aussi que l’actrice de 71 ans avait tenu à ce qu’une partie des recettes de cette vente aux enchères aille au centre Olivia Newton-John de recherche sur le traitement du cancer, maladie dont elle est atteinte pour la troisième fois, depuis 2018.

Non sans un immense courage qui force l’admiration, Olivia Newton-John a confié se battre contre un cancer du sein de stade 4, agressif, refusant que son médecin ne lui dise combien de temps il lui restait à vivre. «Pour moi, psychologiquement, c'est mieux de pas savoir le diagnostic ou de savoir qu'une personne comme vous a survécu… Je suis tellement chanceuse d’avoir vécue cela trois fois et d’être toujours en vie. Je vis avec ça et chaque jour est une bénédiction», poursuit Olivia Newton-John.

Déclinaison sur HBO

Dans ce contexte de «Greasemania», la chaîne HBO a récemment annoncé la préparation d'une série inspirée de l'univers de Grease, qui reprendra «certaines chansons et certains personnages» du film. Quant à l'actrice et chanteuse, elle a annoncé sur Instagram qu'elle interpréterait de nouveau les tubes de Grease avec John Travolta, lors de 3 dates inédites, les 17,18 et 19 décembre 2019 à West Palm Beach, Tampa et Jacksonville en Floride

À cette occasion, les deux stars offriront à leurs fans une plongée dans cette délicieuse séquence de nostalgie en blouson noir. Brillantine obligatoire sur les cheveux !

