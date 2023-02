L'Ordre des Arts et des Lettres est décerné par le ministère français de la Culture depuis 1957.

A l'occasion de la Berlinale

La France honore l'actrice Vicky Krieps

L'Ordre des Arts et des Lettres est décerné par le ministère français de la Culture depuis 1957.

(Afp) - Les actrices Sandra Hüller (44) et Vicky Krieps (39) ont reçu l'Ordre français des Arts et des Lettres. Sandra Hüller («Sisi & Moi») et Vicky Krieps («Ingeborg Bachmann - Voyage dans le désert») ont reçu le prix ce lundi à Berlin des mains de la ministre française de la Culture, Rima Abdul Malak.



Avec l'ordre, le pays honore des personnalités qui se sont distinguées par leur travail dans le domaine artistique ou littéraire en France et dans le monde.

Un fonds de soutien au cinéma ukrainien

C'est lundi également qu'un fonds de soutien européen au cinéma ukrainien a été inauguré par les ministres française, allemande et luxembourgeoise de la Culture. Il est doté d'un million d'euros.

Près d'un an après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, treize pays de l'UE et l'association des cinéastes européens EFAD ont décidé d'abonder ce fonds pour soutenir la création dans ce pays en guerre.

Outre la France, l'Allemagne et le Luxembourg, participent à ce fonds: la Belgique, la Croatie, Chypre, l'Estonie, la Grèce, l'Irlande, les Pays-Bas, le Portugal, l'Italie et la Lituanie.

Pour être éligible aux aides proposées par ce fonds, l'équipe devra avoir une société de production ukrainienne, épaulée par un producteur d'un des pays contribuant au fonds.

Les subventions pour mener à bien un nouveau projet dans ce très difficile contexte de guerre seront plafonnées à 25.000 euros pour un documentaire, 50.000 euros pour une fiction d'une durée d'une heure minimum.

3 coproductions du Grand-Duché présentes à la Berlinale Parmi les films sélectionnés, on retrouve l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps. Elle joue le rôle de l'écrivaine autrichienne Ingeborg Bachmann dans le nouveau film de la réalisatrice Margarethe von Trotta.

Pour l'achèvement d'un projet - interrompu par le déclenchement de l'attaque russe - le plafond de l'aide est fixé à 75.000 euros.

Pour être éligibles, les productions cinématographiques devront d'abord être présentées dans une salle de cinéma et pas sur une plateforme de streaming, a précisé Jérémy Kessler, le directeur des affaires européennes et internationales du Centre National du Cinéma et de l'Image animée (CNC), qui gère le comité de pilotage de ce fonds.

