La deuxième édition de l'année s'est emparée samedi soir du quartier de l'Université à Esch/Alzette - malgré une météo difficile.

Nuit de la Culture

La fête à Belval, contre vents et marées

Thierry HICK La deuxième édition de l'année s'est emparée samedi soir du quartier de l'Université à Esch/Alzette - malgré une météo difficile.

Pour la Capitale européenne de la Culture Esch 2022, la Métropole du Fer met les petits plats dans les grands. En organisant, par exemple, non plus une seule et unique Nuit de la Culture, mais directement cinq épisodes dans divers quartiers eschois.

La deuxième édition de la Nuit de la Culture, s'est, après le parc du Clair-Chêne, installée samedi soir dans le quartier de Belval-Université. Pour proposer une nouvelle fois, un programme artistique riche et coloré dès 16 heures et jusqu'au petit matin.

Cette édition placée sous le thème «Brutalité» avait pour but de faire (re)découvrir Belval comme lieu de vie, de rencontres et d'émerveillement. Un hymne à la vie sur fond d'un riche passé industriel.

Une «Caravane de la Paix», des concerts multiples, des expositions, des spectacles de danses et d'acrobatie, d'innombrables performances ou spectacles de théâtre, des visites des hauts fourneaux et bien d'autres animations étaient prévus tout au long de cette soirée festive.

Retrouvez ici les meilleurs moments de la Nuit de la Culture à Belval:

Malheureusement, la météo capricieuse samedi soir, avec des températures basses et des giboulées de neige, a obligé les organisateurs à annuler en dernière minute certaines manifestations extérieures.



Pourtant, pas de quoi décourager DJ Zebra, qui avec son set endiablé aura en fin de soirée heureusement réussi à quelque peu réchauffer les esprits.

La prochaine Nuit de la Culture aura lieu du 13 au 15 mai dans les quartiers eschois: Lalléng, Lankelz, Wobrécken, Schlassgoart et Delhéicht.

