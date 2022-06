La saison 2 de la série de Thierry Faber et Christophe Wagner a déjà battu tous les records au Grand-Duché. Reste à savoir si le succès sera le même à l'international.

La série phénomène

La deuxième saison de «Capitani» le 8 juillet sur Netflix

Après le succès mondial de la première saison de «Capitani», la plateforme de streaming Netflix va désormais intégrer la saison 2 de la série policière luxembourgeoise à succès au sein de son catalogue. Si la nouvelle avait déjà été officialisée il y a quelques semaines, on a désormais plus d'informations sur la date de mise en ligne officielle de la saison 2 dans le catalogue du géant américain.

C'est donc le 8 juillet prochain que les enquêtes de Luc Capitani (Luc Schiltz) et d'Elsa Ley (Sophie Mousel) seront visionnables sur Netflix. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que la série connaisse le même succès qu'elle a connu au Grand-Duché.

La deuxième saison de la série de Thierry Faber et Christophe Wagner a en effet battu tous les records lors de sa diffusion au Luxembourg. Selon un sondage Ilres, commandé et publié par la production, le nombre de spectateurs de la deuxième saison a augmenté de 42% par rapport à la première. Les douze nouveaux épisodes auraient en outre été vus au Luxembourg par 232.000 personnes, ce qui représente 44% des plus de seize ans dans le pays. Toujours selon le sondage, la série était connue de 94% de la population du pays.

La première saison avait également été un succès planétaire sur Netflix. Que ce soit en Argentine, en Uruguay, en Grèce mais aussi en France, en Allemagne ou encore en Belgique, la série a figuré à chaque fois dans le top des séries les plus regardées. Selon RTL, elle avait même intégré le top 10 dans 46 pays.

