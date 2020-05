L'ancien site industriel de l'Arbed situé entre les communes d'Esch et de Schifflange s'apprête à retrouver un certain dynamisme. La Métropole du Fer envisage d'y implanter un nouveau lieu réservé à l'art.

La culture lance la transformation du «Metzerschmelz»

(ER avec AH) - Les premiers habitants du nouveau site qui sera construit sur les anciennes friches industrielles de l'Arbed entre Esch et Schifflange ne sont attendus que pour 2025 mais la commune d'Esch compte déjà y apporter sa griffe.

Sur les 64 hectares de terrain disponibles, la création d'un pôle d'attraction culturel est envisagé par les autorités eschoises. Un espace qui sera réservé aux acteurs du secteur mais aussi aux citoyens de la commune. Ce nouveau lieu culturel de la ville d'Esch se situe à proximité de l'ancien bâtiment de gestion de l'Arbed à l'entrée de l'ancien site industriel. A terme, il devrait compléter les institutions culturelles existantes.

Un plus pour Esch 2022

«Il est prévu de créer un lieu de rencontre dans le bâtiment mais aussi autour. Cet endroit doit encourager le travail créatif et inviter les visiteurs à des activités artistiques et multiculturelles. Ce projet entre également dans le cadre d'Esch 2022 capitale européenne de la culture», explique au Luxemburger Wort Ralph Waltmans, chef du Service culturel de l'administration de la ville d'Esch.

Dans le cadre de ce projet, une nouvelle association «frEsch» a vu le jour. Elle est d'ailleurs présidée par le responsable culturel Pim Knaff et est composée de membres des différents services de l'administration eschoise. Son objectif principal est de promouvoir le plan culturel municipal «Connexions».

«frEsch» doit signer prochainement une convention avec ArcelorMittal, propriétaire du terrain, pour que le bâtiment 4 et la partie adjacente du site soient mis à disposition de la ville. Outre le fait d'ajouter un plus culturel, cette initiative vise aussi à revitaliser les lieux mais aussi à les relier au centre ville d'Esch.

«L'objectif est d'attirer les gens dans la région par le biais de diverses activités socioculturelles, parfois éphémères. Outre leur intérêt pour les ateliers, les projets de jardinage urbain, les ateliers d'art et les événements multiculturels qui y sont prévus, il s'agit également d'éveiller leur curiosité pour l'ancien site industriel», précise encore Ralph Waltmans.

Pour rappel, le nouveau quartier, baptisé provisoirement «Uelzecht», prévoit d'utiliser entre 50 et 60% des friches pour la création de logements et entre 20 et 25% pour des bâtiments publics dont quatre écoles et un lycée mais aussi 5% de commerce de détail et 10 à 15 % de services.

La revitalisation du site, dont plus de 90% se trouvent sur le territoire communal d'Esch, a été confiée à la société Agora.





