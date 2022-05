Vicky Krieps reçoit le prix de la meilleure actrice pour son rôle de «Sissi» dans le film «Corsage», présenté dans la sélection «Un certain regard» au Festival de Cannes.

Festival de Cannes

La Croisette célèbre Vicky Krieps avec un prix

C'est le couronnement de sa carrière: Vicky Krieps a reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans le film «Corsage», présenté dans la section «Un certain regard» au Festival de Cannes. L'interprète de Sissi partage le prix avec l'acteur français Adam Bessa, qui joue dans le film «Harka», coproduit par la société de production luxembourgeoise Tarantula.

Vicky Krieps a cette année monté le tapis rouge à deux reprises. L'actrice défendait en effet deux films sur la Croisette, deux longs-métrages présentés dans la section «Un certain regard», et qui étaient également tous deux coproduits par la société de production luxembourgeoise Samsa Film. Ce vendredi soir, Vicky Krieps a donc reçu, au théâtre Claude Debussy du palais des Festivals de Cannes, la plus grande reconnaissance de sa carrière jusqu'à présent.

«C'est un rôle pour toi»

Les films qui ont amené Vicky Krieps à se rendre à Cannes cette année sont résolument très différents, ce qui souligne à nouveau sa talentueuse polyvalence, mais démontre aussi qu'elle est actuellement l'une des actrices de caractère les plus demandées entre Berlin, Paris, Vienne et Luxembourg.

3 Vicky Krieps et la réalisatrice de "Corsage" Marie Kreutzer. Photo: AFP

L'un de ces films, «Plus que jamais» de la réalisatrice franco-allemande Emily Atef, est un drame poignant à double titre: du point de vue du sujet, une femme malade, à l'article de la mort, qui s'enfuit en Norvège en quête de sens, et du point de vue de la production, un acteur, Gaspard Ulliel, qui n'a jamais pu voir le film terminé. Après le tournage, il a été victime d'un accident mortel en début d'année.

Sur une carte postale, il était écrit: «Tu avais raison. J'ai regardé dans les archives et voici le résultat.... C'est un rôle pour toi» Vicky Krieps

Le deuxième film, «Corsage» de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer, est un drame historique engagé et féministe, un film dans lequel Vicky Krieps incarne l'impératrice d'Autriche-Hongrie vieillissante, Elisabeth, que les contraintes sociales, mais surtout le symbole de beauté qu'on attend d'elle en tant qu'icône de la mode, plongent dans une crise de sens. «Dans toutes les fonctions que l'on assume, dans tous les environnements professionnels, la beauté joue un rôle, et ce n'est pas bon du tout !», a déclaré l'actrice lors de la première le week-end dernier. «Quand on est belle, on prend plus de place et on est plus écoutée, c'est le pire».

C'est pour ce rôle, l'antipode de Sissi interprétée par Romy Schneider, que Vicky Krieps a donc été honorée sur la Croisette. En 2016, elle avait déjà joué une première fois sous la direction de Marie Kreutzer dans le film « We used to be cool». La semaine dernière, la Luxembourgeoise a révélé au journal français Le Figaro que la réalisatrice lui avait alors parlé du rôle de Sissi, estimant au départ que cette héroïne était trop «kitsch» pour les petites filles sages. Mais trois ans plus tard, Vicky Krieps a reçu un colis: «Marie m'avait envoyé le scénario de Corsage. Sur une carte postale, il était écrit : ''Tu avais raison. J'ai regardé dans les archives et voici le résultat.... C'est un rôle pour toi''».

Au printemps, Vicky Krieps avait raté le César de la meilleure interprétation féminine pour son rôle de Clarisse dans le film «Serre-moi fort» (2021) de Mathieu Amalric. En 2021, elle avait présenté ce film ainsi que «Bergman Island» de la réalisatrice française Mia Hansen-Løve à Cannes. Ce long-métrage était alors présenté dans la compétition principale. Mais voilà qu'enfin, en 2022, arrive le grand prix que Vicky Krieps a certainement espéré à plusieurs reprises...



Et ensuite ?

À partir de septembre, le tournage de «Hot Milk», la première réalisation de la scénariste de «Colette» Rebecca Lenkiewicz, débutera à Almeria, en Espagne, et Vicky Krieps y tiendra un rôle principal. Le film est basé sur le roman à succès de Deborah Levy à propos de la relation mère-fille de Rose et Sofia, qui se rendent dans une clinique espagnole dans l'espoir de trouver un remède à la paralysie de Rose. Vicky Krieps apparaîtra sous les traits d'une «voyageuse énigmatique» nommée Ingrid, avec laquelle Sofia se lie d'amitié, au grand dam de Rose, sa mère, qui la contrôle.

L'année prochaine, «Bachmann & Frisch» de Margarethe von Trotta sera porté à l'écran, coproduit par Amour Fou, dans lequel Vicky Krieps incarne le personnage principal, l'écrivain Ingeborg Bachmann. Une partie du tournage a déjà eu lieu au Luxembourg, les autres lieux de tournage incluent l'Autriche, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et la Jordanie.

«Harka» ne démérite pas La coproduction luxembourgeoise «Harka» de Tarantula et Donato Rotunno a également reçu un prix dans la catégorie «Un certain regard». Vicky Krieps partage en effet le prix avec l'acteur français Adam Bessa, qui joue dans le film «Harka» le rôle d'Ali, un jeune Tunisien qui gagne sa vie en vendant de l'essence de contrebande sur un trottoir. Le prix «Un certain regard», la section parallèle la plus importante du 75e Festival de Cannes, qui se concentre sur le «cinéma d'auteur et de découverte», a été attribué au film français «Les Pires» de Lise Akoka et Romane Gueret. Sélectionné par le jury présidé par Valeria Golino, le film raconte un casting sauvage dans une cité de Boulogne-sur-Mer. Situé entre réalité et fiction, le film a nécessité un long travail d'immersion et la rencontre de centaines d'enfants.Le premier film pakistanais présenté à Cannes, «Joyland» de Saim Sadiq, repart avec le prix du jury. Le prix de la mise en scène a, pour sa part, été décerné au Roumain Alexandru Belc pour «Metronom». Le meilleur scénario a été décerné au film palestinien «Mediterranean Fever» de Maha Haj. Enfin, «Rodéo», le premier long-métrage de la Française Lola Quivoron sur une bande de motards vivant en marge de la société, a été récompensé par un prix de consolation: le «coup de cœur du jury».

