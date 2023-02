Le réalisateur Pierre Földes est reparti avec un prix du Festival International du Film d'Animation de Bruxelles.

Culture 1

Au festival Anima à Bruxelles

La coproduction luxembourgeoise «Saules aveugles, femme endormie» primée

Le réalisateur Pierre Földes est reparti avec un prix du Festival International du Film d'Animation de Bruxelles.

Consécration pour le réalisateur Pierre Földes. Son premier long métrage «Saules aveugles, femme endormie» a reçu le prix du jury du meilleur long métrage au Festival International du Film d'Animation de Bruxelles dont le palmarès a été dévoilé ce dimanche 26 février.

César 2023: un film sur un féminicide triomphe, les réalisatrices absentes «La Nuit du 12», qui raconte l'enquête impossible sur un féminicide, a triomphé aux 48e César, envoyant un message féministe dans une soirée où les réalisatrices n'étaient présentes que dans les discours.

Le film d'animation est une adaptation des nouvelles les plus célèbres de l'auteur japonais Haruki Murakami. On y croise un chat perdu, une grenouille géante volubile et un tsunami, qui aident un vendeur sans ambition, sa femme frustrée et un comptable schizophrène à sauver Tokyo d'un tremblement de terre et à redonner un sens à leur vie.

Ce long métrage d'animation d'une durée de 100 minutes est une coproduction entre la France, le Luxembourg (via la société Doghouse Films de David Mouraire et Pierre Urbain), les Pays-Bas et le Canada.

Avant de réaliser son premier long métrage d'animation en 2D, Pierre Földes a écrit de nombreuses musiques de films pour des pubs, des jeux vidéos et des productions audiovisuelles. Il est également musicien.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.