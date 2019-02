Au programme cette semaine: Robert Redford tire sa révérence dans «The Old Man And The Gun», Felix Moati passe derrière la caméra, Antonin Baudry (le scénariste de la bande-dessinée «Quai d'Orsay») réalise son premier long métrage et «Happy Death Day» revient dans un deuxième volet.

«La boucle est bouclée»

Camille KAUFFMANN Au programme cette semaine: Robert Redford tire sa révérence dans «The Old Man And The Gun», Felix Moati passe derrière la caméra, Antonin Baudry (le scénariste de la bande-dessinée «Quai d'Orsay») réalise son premier long métrage et «Happy Death Day» revient dans un deuxième volet.

Robert Redford fait ses adieux au cinéma en incarnant Forrest Tucker dans «The Old Man & The Gun». L'ultime rôle en tant qu'acteur, hautement symbolique, ferait presque écho à l'impressionnant parcours de Robert Redford. Après 60 ans de carrière, l'acteur se met dans la peau d'un braqueur de banques qui a réellement existé. Lui, comme son personnage, n'a jamais renoncé à sa passion. Forrest Tucker, évadé 18 fois de prison entre les années 1930 et 1980, est incapable d'interrompre sa lucrative carrière. A 78 ans, le braqueur averti reprend ses vieilles habitudes alors qu'il rencontre la femme de sa vie. Le jeune détective John Hunt (Casey Affleck) lance une chasse à l'homme pour le retrouver, mais Hunt lui-même ne peut résister aux charmes de Forrest.



Pour son premier long métrage, Antonin Baudry réalise un thriller dans un lieu étonnant: un sous-marin de l'armée française. Le casting du «Chant du loup» est remarquable (François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, Paula Beer). La tension est palpable dès le synopsis. Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. Il est l'Oreille d'Or d'un sous-marin français. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort.



Le temps où Felix Moati se cachait derrière sa mèche d'adolescent dans «LOL», de Lisa Azuelos est loin. C'est désormais derrière la caméra qu'il s'impose. «Deux fils» met en scène trois générations d’hommes. Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, étaient très soudés. Mais Ivan, en pleine crise d'adolescence, est en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer: son grand frère Joachim ressasse sa dernière rupture amoureuse, et met en péril ses études de psychiatrie. Quant à son père, il s'est reconverti... en écrivain raté.



Sur les traces d'«Un jour sans fin», l'horreur en plus, «Happy Death Day 2 U» (Christopher Landon) est l'histoire de Tree, une étudiante qui revit sans cesse le jour de sa mort, jusqu'à ce qu'elle découvre l'identité de son meurtrier.







Le programme complet est à retrouver ici.