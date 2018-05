Une centaine de studios d'architectes de 65 pays se côtoient dès ce samedi 26 mai et jusqu'au 25 novembre dans la cité des Doges. Le pavillon luxembourgeois a été inauguré jeudi.

La Biennale d'architecture à Venise ouvre ses portes ce samedi

Christelle BRUCKER Une centaine de studios d'architectes de 65 pays se côtoient dès ce samedi 26 mai et jusqu'au 25 novembre dans la cité des Doges. Le pavillon luxembourgeois a été inauguré jeudi.

Le pavillon luxembourgeois de la 16e Biennale d’architecture à Venise a été inauguré jeudi en présence du secrétaire d’État à la Culture, Guy Arendt.

Cette année, le Luxembourg se présente pour la première fois dans les Sale d’Armi, au cœur même de l’Arsenale, un des lieux centraux de la Biennale de Venise.

Le thème 2018 est «Freespace» et le pavillon luxembourgeois traite ce sujet avec une exposition intitulée «The Architecture of the Common Ground».

Le projet a été organisé par le Luxembourg Center for Architecture en étroite collaboration avec l’Université du Luxembourg et les curateurs sont Andrea Rumpf (LUCA) et Florian Hertwick (uni.lu).

«Vous mettez le doigt sur un problème qui n’est pas étranger au Luxembourg. La pénurie de terrains constructibles est un grand défi dans de nombreux pays et le thème central de cette Biennale en témoigne. Votre exposition ne soulève pas seulement les problèmes qui existent, mais elle propose des remèdes», a souligné Guy Arendt.

Un visage humain

Dans les 3.000 m2 de l'Arsenal et des Jardins, où 100 studios d'architectes de 65 pays se côtoient, les espaces d'exposition sont généreux et divisés en sections spécialisées. Les architectes invitent le visiteur à découvrir des projets remarquables, à réfléchir sur des bâtiments historiques célèbres et à comprendre l'importance de l'enseignement.

De nombreuses réalisations sont minimalistes mais stupéfiantes, comme «Le rêve» des architectes Ramon Vilalta, Carmen Pigem et Rafael Aranda du studio RCR qui a gagné l'année dernière le prix Pritzker, considéré comme le prix Nobel de l'architecture, une sorte de tanière avec des lumières en mouvement créées grâce à l'utilisation de 6.000 loupes.

Une autre réalisation de ce genre est le banc qui entoure la maison Can Lis à Majorque, signé par l'un des maîtres de l'architecture moderne, le danois Jørn Utzon, décédé à 90 ans en 2008. Son projet utilitaire représente un manifeste d'esthétique et de simplicité.

Un autre exemple: la rénovation de la ville française d'Ivry-sur-Seine par Renée Gailhoustet, architecte et urbaniste française, militante politique dans les années soixante, qui a travaillé pendant quarante ans à exprimer son engagement social à travers sa vision du logement collectif.

Un première pour le Vatican

Dans cette édition qui se déroulera jusqu'au 25 novembre, sept pays - Antigua-et-Barbuda, l'Arabie saoudite, le Guatemala, le Liban, la Mongolie, le Pakistan et le Saint-Siège - disposent pour la première fois d'un pavillon spécial sur l'île vénitienne de Saint-Georges.

L'initiative spectaculaire du Vatican prévoit la réalisation de dix chapelles par dix architectes importants, parmi lesquels le britannique Norman Foster et le portugais Eduardo Souto de Moura, récompensé lui aussi par le prix Pritzker.

Les temps forts

La Biennale unifiera des éléments plus que contrastés puisque les chapelles du Vatican côtoieront un espace dédié à la drague gay.

Une installation sponsorisée par la galerie Spazio Punch a choisi le thème de "cruising". Un terme habituellement utilisé pour décrire "le fait de rechercher des rencontres sexuelles dans les lieux publics entre hommes homosexuels", comme "les parcs, les toilettes et les parkings, ou des établissements réservés à ces pratiques comme les saunas et les sex-clubs."

Les organisateurs se sont intéressé à l'architecture conflictuelle du "cruising", une pratique associée à la dépravation à laquelle on s'adonne dans des "toilettes, au départ conçues pour la propreté et les parcs, des lieux de tranquillité."



Pour rester dans le thème, des boissons et du poppers ont été proposés le jour de l'inauguration de l'installation, le 24 mai.

Un bel exemple de Brutalisme

L'année dernière, le musée londonien Victoria & Albert a annoncé avoir acquis une partie des célèbres bâtiments Robin Hood Gardens, un bel exemple du mouvement architectural moderne du Brutalisme (qui fait la part belle au béton brut, sans fioritures) destiné à être démoli.

Grâce à la collaboration entre le musée V&A et la biennale de Venise, la section de ce bâtiment va être reconstruite sur un échafaudage.

Une installation vivante

Parmi les pavillons les plus ambitieux de cette édition, l'Australie a fait appel à une équipe d'architectes et d'artistes pour collaborer sur le projet "Repair", une installation "vivante" pour laquelle des milliers de plantes recréeront une vaste prairie australienne.

Au-dessus des plantes, d'imposantes projections montreront des éléments d'architecture australienne qui visent à réparer les écosystèmes qu'ils occupent.