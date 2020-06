Jeudi soir était un jour à marquer d'une pierre blanche pour la Philharmonie. Sous la baguette du chef d'orchestre Gustavo Gimeno, les premières mélodies ont rompu trois mois de silence. 250 spectateurs étaient présents dans la salle pour vivre ce moment historique.

L'OPL retrouve le plaisir de la musique

Jeudi soir était un jour à marquer d'une pierre blanche pour la Philharmonie. Sous la baguette du chef d'orchestre Gustavo Gimeno, les premières mélodies ont rompu trois mois de silence. 250 spectateurs étaient présents dans la salle pour vivre ce moment historique.

(JFC, avec Thierry Hick) - Après trois mois de repos et de silence forcés, les musiciens de l'OPL bouillaient d'impatience à l'idée de retrouver la scène et le public. Jeudi soir, un peu plus de 250 spectateurs se sont déplacés pour assister aux retrouvailles avec le chef d'orchestre Gustavo Gimeno sur la grande scène de la Philharmonie. L'émotion était palpable pour cet instant magique. «Il fallait pouvoir reprendre la musique dès que possible. C'était là une nécessité absolue», clamait Gustavo Gimeno quelques minutes avant de retrouver ses pairs sur scène. «A partir du moment où les autorités autorisent les concerts, il faut y aller. Mais tout en respectant les règles de sécurité.»

«Ne pas pouvoir jouer de la musique pendant une si longue période fut une terrible épreuve. C'est toute ma vie qui a été à l'arrêt d'un coup. Au début du confinement, j'ai quelque peu profité du calme pour faire des choses que je n'avais jamais eu le temps de faire ou pour passer du temps avec ma famille. Mais peu à peu, j'ai senti un grand vide s'installer», confiait le maestro espagnol.

Les répétitions pour ce premier concert labellisé «Back to Life» se sont déroulées en début de semaine. «Il est incroyable de constater qu'après une ou deux répétitions, nous avons été capables d'oublier cette longue période de confinement. On a retravaillé ensemble, presque comme si rien ne s'était passé ces dernières semaines», se réjouissait Gustavo Gimeno.

Réorganisée pour l'occasion, la Philharmonie avait tout prévu pour une sécurité maximale: du gel désinfectant mis à disposition du public, le port du masque obligatoire jusqu'au moment de rejoindre sa place, ou encore la distanciation garantie entre les spectateurs. Le chef d'orchestre lui-même était sommé de se soumettre aux nouvelles règles en vigueur. Ainsi, entre chaque entrée et sortie de scène, Gustavo Gimeno devait enlever et enfiler son masque buccal. Un exercice certes fastidieux, mais qui n'a en rien entravé sa détermination.

