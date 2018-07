L'Orchestre de chambre du Luxembourg cherche une sortie de crise et réfléchit à son avenir.

Culture 5 min.

L'OCL «molto agitato»

Thierry HICK L'Orchestre de chambre du Luxembourg cherche une sortie de crise et réfléchit à son avenir.

L'Orchestre de chambre du Luxembourg (OCL) traverse une zone de turbulences. En changeant de voilure, l'ensemble espère maintenir le cap et retrouver le calme nécessaire.



L'orchestre vient d'annoncer sa séparation avec son directeur musical Florian Krumpöck – le directeur artistique Jean Muller a lui démissionné. Le chef d'orchestre remercié parle, par le biais de son avocat, de «rupture de contrat». A quoi, Guy Dockendorf, le président de l'orchestre, répond d'un ton sec et décidé: «Florian Krumpöck n'a qu'à contacter notre avocat, il est au courant. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire.»



OCL: relations tendues, problèmes à résoudre L'Orchestre de chambre du Luxembourg ne cesse de connaître des phases de changement et de transition plus ou moins difficiles ou réussies. Dernier exemple en date, une conférence de presse avortée en dernière minute.

Bref rappel: l'Autrichien Florian Krumpöck avait été nommé à la surprise générale en mai 2017 «chef d'orchestre principal», succédant ainsi au Belge David Reiland, qui lui parlait d'une nomination «unilatérale» et d'une décision «déloyale».



Une explication reportée



Le 5 mars 2018 l'OCL conviait la presse pour le 7 mars pour présenter «les mesures prises par le conseil d’administration afin de redynamiser» l'ensemble. On devait y annoncer la nomination à partir du 2 avril de Florian Krumpöck au poste de directeur musical pour une période de cinq ans, mais aussi le choix de «libérer M. Jean Muller du contrat actuel le liant avec l'OCL, le coopter comme membre du conseil d'administration et de le faire élire (...) comme président de l'association.»



«Comme tous les détails de l’organisation future de l’OCL ne sont pas encore réglés, la conférence de presse de l’OCL prévue pour cet après-midi à la Philharmonie sera reportée à une date ultérieure», écrivit le président Guy Dockendorf le 7 mars à 13 heures, annulant ainsi la conférence de presse de l'après-midi. La conférence de presse devait être rattrapée à une date ultérieure. Elle n'a jamais eu lieu, seul un communiqué de presse de l'orchestre a été envoyé... le 16 juillet.



Des relations tendues



Entre-temps l'OCL s'était séparé de son chef Florian Krumpöck. Guy Dockendorf explique: «Les relations entre le chef et les musiciens étaient devenues tellement tendues, qu'une poursuite de la collaboration devenait impossible.» Que s'était-il passé?



Eléments de réponse avec le directeur artistique Jean Muller. «Le 9 mars lors d'une réunion, le conseil d'administration a décidé de se séparer de Florian Krumpöck.» Jean Muller, au-delà d'être ami avec le chef, voulait défendre son projet artistique pour l'orchestre. «Vu la situation nouvelle, j'ai donc décidé de démissionner, même s'il était prévu que je devienne le 2 avril le nouveau président de l'OCL.»



La vision de Florian Krumpöck était incompatible avec l'identité de notre orchestre, il voulait en faire un deuxième OPL.



Un manque d'informations



Les musiciens se seraient plaints au sujet du chef auprès du conseil d'administration – qui jusque-là n'aurait pas été informé de la situation et serait tombé des nues. Ce n'est que depuis un mois seulement que la situation s'est quelque peu améliorée, puisque la violoniste Dominique Poppe et le tromboniste Claude Origer font dorénavant partie du conseil, au sein duquel Paul Meyers et Adrien Jung ont été remplacés par Carl Adalsteinsson et Dominique Escande.



OCL: Aus für Muller und Krumpöck Das „Orchestre de Chambre du Luxembourg“ (OCL) trennt sich von seinem Chefdirigenten Florian Krumpöck und von seinem künstlerischen Leiter Jean Muller.

«La vision de Florian Krumpöck était incompatible avec l'identité de notre orchestre, il voulait en faire un deuxième OPL. Les œuvres qu'il voulait jouer dépassaient de loin notre effectif. Il était assez intransigeant sur ses positions. Après des années de travail et de consolidation, l'orchestre devait changer de direction, de cap. Même s'il s'agit en quelque sorte d'un cliché, l'OCL a une couleur très française dans son jeu, Florian Krumpöck avait une autre conception, plus germanique, de la sonorité qu'il voulait atteindre.» Le musicien de l'OCL, qui préfère garder l'anonymat, ne mâche pas ses mots.



Autre grief: le chef Florian Krumpöck voulait faire passer des auditions à ses musiciens. «On voulait savoir quelles étaient les raisons de cette mesure. On ne nous a jamais informés», déplore le musicien.



Un premier article consacré à l'OCL a fait réagir le chef d'orchestre. Florian Krumpöck refuse toute prise de position officielle, malgré des sollicitations répétées, il préfère aujourd'hui laisser s'exprimer son avocat.



La crise de l'OCL n'est pas sans rappeler celle des Solistes européens, Luxembourg qui le 31 décembre 2009 se séparaient de leur chef-fondateur historique Jack-Martin Händler. Entre-temps, les SEL ont retrouvé leurs esprits. L'OCL ferait bien de suivre la même voie.



Le premier a été limogé par le conseil d'administration, le deuxième a démissionné: le directeur musical Florian Krumpöck (à g.) et le directeur artistique Jean Muller ont quitté le navire OCL. Photo: Guy Jallay

«Oublier l'épisode du duo Krumpöck-Muller»

Un autre membre du conseil d'administration espère pouvoir «oublier l'épisode du duo Krumpöck-Muller» au plus vite pour s'intéresser davantage au futur de la phalange. L'OCL veut continuer d'aller de l'avant. «Nous sommes aujourd'hui plus soudés que jamais. On a déjà vécu dans le passé d'autres crises, il est important de regarder le futur», assure le musicien de l'orchestre. Les deux prochaines années verront défiler une série de chef invités. En 2018-19 Shiyeon Sung, Markus Huber, Vahan Mardirossian, Roland Kluttig et Carlo Rizzari s'installeront le temps d'un concert à la tête de l'OCL. Côté solistes, sont annoncés: Ye-Eun Choi, Emmanuel Rossfelder, KrausFrink et Joseph Moog. Comme à l'accoutumée, les chefs de passage seront évalués par les musiciens eux-mêmes. «Les chefs invités, c'est bien sûr une solution de fortune, on n'a pas d'autres choix. Peut-être que nous allons trouver notre perle rare. Il ne faut pas bousculer les choses», temporise le musicien de l'OCL.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.